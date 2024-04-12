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Григорчук: Не хочу сажать на скамейку Брагару и Путрю только потому, что они уйдут в конце сезона
Лидеры "Черноморца" покинут клуб летом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук сообщил, что лидеры команды покинут одесский клуб летом.
"От нас уйдут в конце сезона Брагару и Путря. Их нужно сажать на скамейку, а других игроков ставить в состав? Наигрывать молодых? Я в этом не вижу никакого смысла", - сказал Григорчук в интервью клубному YouTube-каналу.
Напомним, что за неофициальной информацией Максим Брагару подписал предварительный контракт с киевским "Динамо", а Илья Путря планирует перейти в состав "ЛНЗ".
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