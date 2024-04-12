Григорчук: Не хочу сажать на скамейку Брагару и Путрю только потому, что они уйдут в конце сезона

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук сообщил, что лидеры команды покинут одесский клуб летом.

"От нас уйдут в конце сезона Брагару и Путря. Их нужно сажать на скамейку, а других игроков ставить в состав? Наигрывать молодых? Я в этом не вижу никакого смысла", - сказал Григорчук в интервью клубному YouTube-каналу.