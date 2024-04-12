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Ванат: Самое главное - добыть чемпионство, но и стремление стать лучшим бомбардиром УПЛ тоже стоит близко к этому

Премьер-лига

Форвард "Динамо" прокомментировал свое достижение

Ванат: Самое главное - добыть чемпионство, но и стремление стать лучшим бомбардиром УПЛ тоже стоит близко к этому

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат был признан лучшим игроком УПЛ по итогам декабря-февраля и марта. Получив обе награды, форвард прокомментировал свое достижение.

- Конечно, я благодарен партнерам, за то, что помогли мне стать лучшим игроком за эти два периода и получить эти награды. В этом наша общая заслуга. Хотел бы получить такую награду и за последующие месяцы, ведь приятно, когда твои старания и работу замечают и признают, ради этого и играем в футбол. Конечно, хочется быть лучшим.

- Вы также на данный момент являетесь лучшим бомбардиром чемпионата Украины, на вашем счету 11 забитых мячей. Стремитесь получить этот титул по итогам всего сезона?

- Самое главное - это добыть чемпионство вместе с командой, но и стремление стать лучшим бомбардиром тоже стоит близко к этому.

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- Кто вас больше всего поддерживает в ваших стремлениях?

- Семья и девушка. Они часто приходят на стадион, чтобы поболеть за меня. Мы также обсуждаем футбол дома, мои близкие могут дать совет, и это самые ценные советы и в футболе, и в жизни. Стараюсь прислушиваться к ним, ведь те, кто их дает, хорошо разбираются в том, о чем говорят.

- Чего ожидаете от предстоящего поединка с "Александрией"? Насколько тяжелым будет матч?

- Думаю, будет непростой поединок, у этого соперника есть свой индивидуальный стиль игры. Впереди у нас тяжелый календарь, все матчи будут сложными.

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- Александр Тымчик сказал, что девять туров, которые остались, будут, как девять финалов, вы с этим согласны?

- Я бы сказал, что у нас не девять финалов, а все матчи с начала чемпионата, как финалы. Именно такой настрой команды. Надеюсь, мы выиграем все оставшиеся поединки.

- За последнее время "Динамо" потеряло очки дважды - с "Вересом" и "ЛНЗ" - командами из нижней части турнирной таблицы. Чего именно не хватило?

- Лучше, чтобы это комментировал тренерский штаб. От себя могу сказать, что игроки, которые были на поле с первых минут и выходили на замену, показали не лучшую свою игру.

- Кто в команде наиболее дисциплинированный и никогда не опаздывает?

- На тренировки не опаздывает никто. А на базу кто-то может приехать раньше, кто-то позже, даже за 10 минут до сбора. Я, например, приехал в 8:30, хотя нужно было на 10.00, - сказал Ванат.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Американец 2000
12.04.2024 в 12:21
С такой игрой Динамо ??? Ванат - худший форвард в истории Динамо ((((Какое там чемпионство ????((((Деньги Суркиса не спасут (((((
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
12.04.2024 в 12:21
С такой игрой Динамо ??? Ванат - худший форвард в истории Динамо ((((Какое там чемпионство ????((((Деньги Суркиса не спасут (((((
sticker
Ответить
0
0

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