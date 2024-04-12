  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дибанго: Борьба в УПЛ становится все горячее, но мы настроены решительно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибанго: Борьба в УПЛ становится все горячее, но мы настроены решительно

Премьер-лига

Защитник "Кривбасса" высказался о предстоящем матче с "Рухом"

Дибанго: Борьба в УПЛ становится все горячее, но мы настроены решительно

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился мыслями от грядущего выездного матча против "Руха" в 24 туре УПЛ.

- Как команда себя чувствует физически после прошлого матча против "Ворсклы"?

- Спасибо, все хорошо. Мы сделали все возможное и заработали еще один балл. Сейчас "Кривбасс" движется дальше, пытаемся восстановить наши физические силы и качественно подготовиться к следующей игре.

- Какое настроение сейчас в коллективе?

- Команда сейчас в очень хорошем настроении. Мы очень мотивированы на игру с "Рухом". Борьба в УПЛ становится все горячее, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас - это "Рух", и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу.

- Как ты можешь охарактеризовать грядущего соперника?

- Это очень хорошая, боевая команда. В целом, каждая команда в УПЛ невероятно сильная. Конечно, мы будем готовиться к этому матчу, так же, как и к любой другой игре. Да, они выиграли в первом круге, но на этот раз мы настроены на реванш.

- Наши болельщики называют тебя "Скала". Тебе нравится это сравнение?

- Честно говоря, я не знаю, как на это реагировать, ведь когда я играю на поле, то не думаю о таких вещах. Но мне очень приятно. Хочется сказать спасибо за то, что наши болельщики верят в меня и команду, - сказал Дибанго.

Матч 24-го тура УПЛ "Рух" - "Кривбасс" состоится в субботу, 13 апреля и начнется в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Янчук: Запрещали ли тренеры заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало
yellow-arrow
Директор Кривбасса: Меня очень сильно задевает позиция игрока сборной Эстонии
yellow-arrow
Жерсон Родригес не планирует возвращаться в Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Иван Дибанго
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости