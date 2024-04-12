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Дибанго: Борьба в УПЛ становится все горячее, но мы настроены решительно
Защитник "Кривбасса" высказался о предстоящем матче с "Рухом"
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился мыслями от грядущего выездного матча против "Руха" в 24 туре УПЛ.
- Как команда себя чувствует физически после прошлого матча против "Ворсклы"?
- Спасибо, все хорошо. Мы сделали все возможное и заработали еще один балл. Сейчас "Кривбасс" движется дальше, пытаемся восстановить наши физические силы и качественно подготовиться к следующей игре.
- Какое настроение сейчас в коллективе?
- Команда сейчас в очень хорошем настроении. Мы очень мотивированы на игру с "Рухом". Борьба в УПЛ становится все горячее, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас - это "Рух", и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу.
- Как ты можешь охарактеризовать грядущего соперника?
- Это очень хорошая, боевая команда. В целом, каждая команда в УПЛ невероятно сильная. Конечно, мы будем готовиться к этому матчу, так же, как и к любой другой игре. Да, они выиграли в первом круге, но на этот раз мы настроены на реванш.
- Наши болельщики называют тебя "Скала". Тебе нравится это сравнение?
- Честно говоря, я не знаю, как на это реагировать, ведь когда я играю на поле, то не думаю о таких вещах. Но мне очень приятно. Хочется сказать спасибо за то, что наши болельщики верят в меня и команду, - сказал Дибанго.
Матч 24-го тура УПЛ "Рух" - "Кривбасс" состоится в субботу, 13 апреля и начнется в 18:00.
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