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Шандрук: Нас ждет непростой выезд, но такие переезды для Вереса – обыденность
В понедельник Верес сыграет на выезде сыграет с ЛНЗ
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "
"К матчу против ЛНЗ готовимся с позитивным настроем. На прошлой неделе мы получили три очень важные в контексте борьбы за выживание очки в поединке против "Оболони". Впереди – новый вызов. И сейчас вся команда сконцентрирована на предстоящем противостоянии в Черкассах.
Нас ждет непростой выезд. Но такие переезды для команды – обыденность. Не думаю, что 500 километров могут стать какой-то проблемой. К тому же, мы едем заранее. В канун матча проведем в Черкассах предигровую тренировку.
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Как и мы – ЛНЗ готовится к этой игре с положительными эмоциями. Они сумели отобрать очки в выездном матче против "Динамо". Сыграли в привычный для себя футбол в три центральных защитника и в Киеве им это очень хорошо удалось. Они хорошо усилились зимой и сейчас в хорошей форме. Но и мы стали сильнее. Поэтому, ожидаю интересного футбола в понедельник.
В контексте дисквалификации Валерия Кучерова – могу сказать, что травмированный ранее Евгений Банада постепенно возвращается к тренировкам. Завтра-послезавтра он будет пробовать свои силы в общей группе", - сказал Шандрук.
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