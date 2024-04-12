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Шандрук: Нас ждет непростой выезд, но такие переезды для Вереса – обыденность

Премьер-лига
Обновлено

В понедельник Верес сыграет на выезде сыграет с ЛНЗ

Шандрук: Нас ждет непростой выезд, но такие переезды для Вереса – обыденность

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ с ЛНЗ.

"К матчу против ЛНЗ готовимся с позитивным настроем. На прошлой неделе мы получили три очень важные в контексте борьбы за выживание очки в поединке против "Оболони". Впереди – новый вызов. И сейчас вся команда сконцентрирована на предстоящем противостоянии в Черкассах.

Нас ждет непростой выезд. Но такие переезды для команды – обыденность. Не думаю, что 500 километров могут стать какой-то проблемой. К тому же, мы едем заранее. В канун матча проведем в Черкассах предигровую тренировку.

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Как и мы – ЛНЗ готовится к этой игре с положительными эмоциями. Они сумели отобрать очки в выездном матче против "Динамо". Сыграли в привычный для себя футбол в три центральных защитника и в Киеве им это очень хорошо удалось. Они хорошо усилились зимой и сейчас в хорошей форме. Но и мы стали сильнее. Поэтому, ожидаю интересного футбола в понедельник.

В контексте дисквалификации Валерия Кучерова – могу сказать, что травмированный ранее Евгений Банада постепенно возвращается к тренировкам. Завтра-послезавтра он будет пробовать свои силы в общей группе", - сказал Шандрук.

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Олег Шандрук Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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