Шандрук: Нас ждет непростой выезд, но такие переезды для Вереса – обыденность

Главный тренер ровенского " Вереса " Олег Шандрук поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ с ЛНЗ.

"К матчу против ЛНЗ готовимся с позитивным настроем. На прошлой неделе мы получили три очень важные в контексте борьбы за выживание очки в поединке против "Оболони". Впереди – новый вызов. И сейчас вся команда сконцентрирована на предстоящем противостоянии в Черкассах.

Нас ждет непростой выезд. Но такие переезды для команды – обыденность. Не думаю, что 500 километров могут стать какой-то проблемой. К тому же, мы едем заранее. В канун матча проведем в Черкассах предигровую тренировку.