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Прокопчук: Шищенко ставит Полесью комбинационный, атакующий футбол

Премьер-лига
Обновлено

Но для этого нужно время

Прокопчук: Шищенко ставит Полесью комбинационный, атакующий футбол

fcminaj.com

Новина українською

Защитник "Миная" Кирилл Прокопчук, который еще не так давно играл за "Полесье", высказал свое мнение о Сергее Шищенко, который недавно принял команду.

- "Полесье", которое сейчас обыграло "Минай", очень отличается от той команды, за которую вы играли в свое время? Во сколько раз, например, отличается средняя зарплата и могли ли вы представить, что в Житомире будут два отремонтированных стадиона, будут говорить о построении нового и уже поставят готовую базу?

- Конечно, отличается. Как минимум, подбором игроков. Сейчас за "Полесье" играют игроки, которые ранее представляли или и сейчас вызываются в национальную сборную Украины. По зарплатам не могу сказать, потому что не знаю, какие сейчас условия у игроков. Это нужно спрашивать у руководства клуба. А то, что клуб будет развивать свою инфраструктуру - было понятно еще в 2020 году. Еще тогда много работы начинали делать.

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- Шищенко - важный тренер в вашей карьере. Как думаешь, у него получится перейти из и.о. в главные тренеры Полесья и что для этого надо?

- Думаю, что сможет. Нужно время + доверие со стороны руководства. Потому что он ставит комбинационный, атакующий футбол, а для такой игры нужно время.

- Ты не раз играл против "Оболони" в Первой лиге, а сейчас твой новый клуб сыграет с ней. Какими будут твои советы "Минаю" во время выезда на "Оболонь-Арену" и чего ждешь от этого матча?

- "Оболонь" - достаточно сыгранная команда, боевая. Ожидается очень непростая игра. Думаю, будет много единоборств. Тот, кто выиграет борьбу - достигнет положительного результата.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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