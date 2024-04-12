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Прокопчук: Шищенко ставит Полесью комбинационный, атакующий футбол
Но для этого нужно время
fcminaj.com
Защитник "
- "Полесье", которое сейчас обыграло "Минай", очень отличается от той команды, за которую вы играли в свое время? Во сколько раз, например, отличается средняя зарплата и могли ли вы представить, что в Житомире будут два отремонтированных стадиона, будут говорить о построении нового и уже поставят готовую базу?
- Конечно, отличается. Как минимум, подбором игроков. Сейчас за "Полесье" играют игроки, которые ранее представляли или и сейчас вызываются в национальную сборную Украины. По зарплатам не могу сказать, потому что не знаю, какие сейчас условия у игроков. Это нужно спрашивать у руководства клуба. А то, что клуб будет развивать свою инфраструктуру - было понятно еще в 2020 году. Еще тогда много работы начинали делать.
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- Шищенко - важный тренер в вашей карьере. Как думаешь, у него получится перейти из и.о. в главные тренеры Полесья и что для этого надо?
- Думаю, что сможет. Нужно время + доверие со стороны руководства. Потому что он ставит комбинационный, атакующий футбол, а для такой игры нужно время.
- Ты не раз играл против "Оболони" в Первой лиге, а сейчас твой новый клуб сыграет с ней. Какими будут твои советы "Минаю" во время выезда на "Оболонь-Арену" и чего ждешь от этого матча?
- "Оболонь" - достаточно сыгранная команда, боевая. Ожидается очень непростая игра. Думаю, будет много единоборств. Тот, кто выиграет борьбу - достигнет положительного результата.
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