  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Пишите свои результаты в комментариях

Александрия – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Олександрія

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

14 апреля в 24-м туре УПЛ 2023/24 "Александрия" дома будет принимать киевское "Динамо".

Читайте такжеАлександрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Оболонь - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
yellow-arrow
Оболонь - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 13.04.2024
Динамо (Киев) ФК Александрия квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости