Премьер-лига
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Александрия – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Олександрія
14 апреля в 24-м туре УПЛ 2023/24 "Александрия" дома будет принимать киевское "Динамо".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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