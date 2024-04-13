Александрия – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

14 апреля в 24-м туре УПЛ 2023/24 "Александрия" дома будет принимать киевское "Динамо".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.