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Рух - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Первый игровой день 23-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Рух" и "Кривбассс". Во Львове команда Виталия Пономарева будет принимать подопечных Юрия Вернидуба. Встреча состоится на "Арене Львов". Этот матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.
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В поединке первого круга победу одержала львовская команда со счетом 3:1.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 24-й тур
13 апреля 2024. Львов, "Арена Львов"
"Рух" Львов 18:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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