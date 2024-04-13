Рух - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Первый игровой день 23-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Рух" и "Кривбассс". Во Львове команда Виталия Пономарева будет принимать подопечных Юрия Вернидуба. Встреча состоится на "Арене Львов". Этот матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В поединке первого круга победу одержала львовская команда со счетом 3:1.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур

13 апреля 2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" Львов 18:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>