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Рух - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Рух - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

Новина українською

Первый игровой день 23-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Рух" и "Кривбассс". Во Львове команда Виталия Пономарева будет принимать подопечных Юрия Вернидуба. Встреча состоится на "Арене Львов". Этот матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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В поединке первого круга победу одержала львовская команда со счетом 3:1.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур
13 апреля 2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" Львов 18:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Сапожников
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