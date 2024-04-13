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Владимир Тесля: Мы прошли очень серьезный кризис

Премьер-лига

Охарактеризовал команду после зимнего перерыва

Владимир Тесля: Мы прошли очень серьезный кризис

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля поделился мыслями относительно ситуации в команде после зимнего перерыва.

"Мы прошли очень серьезный кризис. К клубу присоединилось много новичков, которым необходимо было время адаптации к команде и чемпионату. А тут еще и сразу после зимней паузы тяжелую травму получил наш лидер атаки Бени Макуана. Перед игрой с "Черноморцем" в команде произошла эпидемия и сразу 8-мь игроков заболели. В течение этого периода были и микротравмы других важных игроков, поэтому приходилось тренерам постоянно ротировать состав. Теперь тяжелую травму получил Филипп Будковский. Обстоятельства складывались против нас. Но мы не искали себе оправданий и не выходили в публичную плоскость, чтобы жаловаться на эти обстоятельства. А все силы направляли для выхода из кризиса. Мы очень горды за команду, что она нашла силы прервать эту серию. Что получили не только положительный результат, но и показали действительно достойную игру. На сегодня мы понимаем в каком направлении мы должны двигаться и какой должна быть команда для достижения высоких целей", — сказал Тесля.

Напомним, сейчас "Полесье" занимает 6 строчку в чемпионате Украины, имея 36 баллов.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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