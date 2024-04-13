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Ростислав Лях: Хочется, чтобы наша команда к решающим матчам подошла в лучших кондициях
Игрок Руха – о центральном матче 24-го тура УПЛ
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях ответил на вопросы пресс-службы Украинской Премьер-Лиги.
Ростислав, у вас впереди матч против "Кривбасса". Что можете сказать об этом сопернике?
"Кривбасс" - это очень хорошая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Нас ожидает тяжелая и интересная игра.
Весной "Рух" снова приятно удивляет, команда закрепилась на пятом месте, создав небольшой отрыв от "Полесья". Есть ли у вас задача удержаться в пятерке?
Пятое место является хорошим результатом для нас. Мы тяжело работаем на тренировках и сейчас это дает определенный эффект. Конечно, хотелось бы здесь закрепиться.
Какой из весенних матчей дался вам тяжелее всего?
Каждая игра по-своему была тяжелой, но, наверное, игра против "Шахтера" была самой тяжелой. Мы играли против чемпиона, у них очень качественные игроки, которые выступают в национальных сборных. Их уровень - это тот уровень, к которому хочется стремиться.
Насколько высока конкуренция за место в стартовом составе "Руха"?
На мой взгляд, у нас хорошая конкуренция за место в составе.
Какие у вас ожидания от финиша сезона? Насколько тяжелой прогнозируете борьбу за места в еврокубках?
Хочется, чтобы наша команда к решающим матчам подошла в лучших кондициях. Понимаем, насколько важные матчи нас ожидают, будет очень трудно. Но тем оно и интереснее.
Напомним, в этом сезоне Лях принял участие в 10 матчах чемпионата Украины, в которых отдал 1 голевую передачу.
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