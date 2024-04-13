Ростислав Лях: Хочется, чтобы наша команда к решающим матчам подошла в лучших кондициях

Защитник "Руха" Ростислав Лях ответил на вопросы пресс-службы Украинской Премьер-Лиги.

Ростислав, у вас впереди матч против "Кривбасса". Что можете сказать об этом сопернике?

"Кривбасс" - это очень хорошая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Нас ожидает тяжелая и интересная игра.

Весной "Рух" снова приятно удивляет, команда закрепилась на пятом месте, создав небольшой отрыв от "Полесья". Есть ли у вас задача удержаться в пятерке?

Пятое место является хорошим результатом для нас. Мы тяжело работаем на тренировках и сейчас это дает определенный эффект. Конечно, хотелось бы здесь закрепиться.

Какой из весенних матчей дался вам тяжелее всего?

Каждая игра по-своему была тяжелой, но, наверное, игра против "Шахтера" была самой тяжелой. Мы играли против чемпиона, у них очень качественные игроки, которые выступают в национальных сборных. Их уровень - это тот уровень, к которому хочется стремиться.

Насколько высока конкуренция за место в стартовом составе "Руха"?

На мой взгляд, у нас хорошая конкуренция за место в составе.

Какие у вас ожидания от финиша сезона? Насколько тяжелой прогнозируете борьбу за места в еврокубках?

Хочется, чтобы наша команда к решающим матчам подошла в лучших кондициях. Понимаем, насколько важные матчи нас ожидают, будет очень трудно. Но тем оно и интереснее.