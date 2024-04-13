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Оболонь – Минай: стартовые составы на матч
Битва за выживание
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 24 тура чемпионата Украины "Оболонь" в Киеве примет "Минай". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.
Стартовый состав "Оболони": Рыбка - Осман, Дубко, Приймак, Гриша, Запорожец, Черненко, Груша, Слободян, Нагиев, Краснопир.
Запасные: Федоровский, Кичак, Карась, Лукьянчук, Прокопенко, Волкун, Мороз, Чернов, Суханов, Косовский, Вишневский, Тарануха.
Стартовый состав "Миная": Кемкин - Скиба, Поддубный, Корнийчук, Кисель, Ременяк, Петько, Семотюк, Кораблин, Устименко, Вакула.
Запасные: Бандура, Росул, Дмитрук, Немчанинов, Витенчук, Матюшенко, Демиденко, Тищук, Попов, Гуничев, Вашкеба, Чуев.
Перед этим туром “Оболонь” находится на 14 месте в турнирной таблице, “Минай” идет на 16 позиции. Разрыв между командами составляет четыре зачетных пункта.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию.
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