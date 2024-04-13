Устименко: Сразу в Минае почувствовал себя как дома

Нападающий “Миная” Денис Устименко рассказал о своем периоде в составе закарпатцев.

“ – Аренда в “Минай” пошла вам в плюс. Результаты команды улучшились параллельно индивидуальным показателям. Что помогло вернуть себе уверенность?

– Я почувствовал доверие и возможность проявить себя – на тебя рассчитывают и ты хочешь отблагодарить своей игрой. Голы придают мне уверенность, но это также зависит от увеличения игрового времени. На тренировках много нарабатываются завершающие эпизоды. Это все переносится на игру, потому я очень рад. Я буду вдвое счастливее, если мои действия будут приносить результат.

– Не было проблем с интеграцией в игровое построение команды? Похоже, что под руководством Петракова вы играли с тремя защитниками.

– Васильевич играл в 5-4-1, а 3-5-2 для меня это впервые. Желько интересовался у меня, играл ли я раньше при такой схеме. После первого спарринга мне понравилось, когда у тебя больше пространства, рядом с тобой есть второй нападающий, поэтому мне нравится наша схема. Я чувствую себя очень удобно.

– Много времени понадобилось на адаптацию?

– Когда только приехал, нужно было притереться к игрокам и тренеру. Но могу сказать, что я был приятно удивлен, насколько тепло меня приняли все здесь – президент, тренеры, партнеры по команде. Я сразу почувствовал себя как дома, как будто я здесь играю много времени. Очень за это благодарен всем.

Возможность поиграть в Закарпатье также психологически разгрузит мою семью, которая здесь может безопаснее себя чувствовать, чем там, откуда я родом”, - сказал Устименко.