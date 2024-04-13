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УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Пивовары выдержали тройной удар VAR и отобрали очки у конкурента
Горячий матч на севере Киева
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Оболонь" почти час играла в меньшинстве против "Миная", но смогла избежать поражения в игре с последней командой лиги. Кроме двух голов, зрители увидели два удаления, два пенальти, два удара в каркас ворот и еще множество моментов. Настоящая борьба команд, которые пытаются избежать вылета.
Украинская Премьер-лига, 24-й тур. Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" – "Минай" 1:1
Голы: Приймак 63 – Устименко 58 (пен.)
"Оболонь": Рыбка – Осман, Дубко, Приймак, Грисьо (Лукьянчук 74), Запорожец (Федоривский 15) – Черненко, Груша (Суханов 74), Слободян (Мороз 46) – Нагиев (Прокопенко 59), Краснопир
"Минай": Кемкин – Кисель (Дмитрук 66), Скиба, Поддубный, Корнийчук – Кораблин (Матюшенко 46), Семотюк (Демиденко 79), Петько – Вакула, Устименко (Тещук 90), Ременяк (Витенчук 46)
Предупреждения: Грисьо 31, Черненко 45, Осман 55 – Петько 38, Корнийчук 60, Корнийчук 67, Дмитрук 90+3
Удаления: Рыбка 12 – Корнийчук 67
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