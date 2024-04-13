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УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Пивовары выдержали тройной удар VAR и отобрали очки у конкурента

Премьер-лига
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Горячий матч на севере Киева

УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Пивовары выдержали тройной удар VAR и отобрали очки у конкурента

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" почти час играла в меньшинстве против "Миная", но смогла избежать поражения в игре с последней командой лиги. Кроме двух голов, зрители увидели два удаления, два пенальти, два удара в каркас ворот и еще множество моментов. Настоящая борьба команд, которые пытаются избежать вылета.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" – "Минай" 1:1

Голы: Приймак 63 – Устименко 58 (пен.)

"Оболонь": Рыбка – Осман, Дубко, Приймак, Грисьо (Лукьянчук 74), Запорожец (Федоривский 15) – Черненко, Груша (Суханов 74), Слободян (Мороз 46) – Нагиев (Прокопенко 59), Краснопир

"Минай": Кемкин – Кисель (Дмитрук 66), Скиба, Поддубный, Корнийчук – Кораблин (Матюшенко 46), Семотюк (Демиденко 79), Петько – Вакула, Устименко (Тещук 90), Ременяк (Витенчук 46)

Предупреждения: Грисьо 31, Черненко 45, Осман 55 – Петько 38, Корнийчук 60, Корнийчук 67, Дмитрук 90+3

Удаления: Рыбка 12 – Корнийчук 67

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Комментарии
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наварін (Київ)
13.04.2024 в 15:27
Молодці футболісти Оболоні. Зібралися і на перекір усіляким негараздам не програли. Відносно арбітражу.У випадку з призначенням пенальті , гравець Минаю підставлявся під гравця Оболоні, що вибивав м"яч головою.Але я вболівав за Оболонь, тому не виключено що мені хотілося так побачити.Дуже видно що тренер Минаю -серб. При найменшому контакті, падати і корячитись від болю гравці Миная вже привчені.Сербська етнічна підлість прививається на закарпатті.
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Комментарии 3
наварін (Київ)
13.04.2024 в 15:27
Молодці футболісти Оболоні. Зібралися і на перекір усіляким негараздам не програли. Відносно арбітражу.У випадку з призначенням пенальті , гравець Минаю підставлявся під гравця Оболоні, що вибивав м"яч головою.Але я вболівав за Оболонь, тому не виключено що мені хотілося так побачити.Дуже видно що тренер Минаю -серб. При найменшому контакті, падати і корячитись від болю гравці Миная вже привчені.Сербська етнічна підлість прививається на закарпатті.
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0
1
Скачков Леонід (Рівне)
13.04.2024 в 15:05
Дуже весела граРеспект бригаді арбітрів за відмінне суддівство.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.04.2024 в 15:04
Прикольная игра, как 30 лет назад на школьном поле, но с судьями. Кстати, судьи молодцы, все по делу. На сегодня осталось на выиграть динамо и кривбассу, и все будет хорошо
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