УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Пивовары выдержали тройной удар VAR и отобрали очки у конкурента

"Оболонь" почти час играла в меньшинстве против "Миная", но смогла избежать поражения в игре с последней командой лиги. Кроме двух голов, зрители увидели два удаления, два пенальти, два удара в каркас ворот и еще множество моментов. Настоящая борьба команд, которые пытаются избежать вылета.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" – "Минай" 1:1

Голы: Приймак 63 – Устименко 58 (пен.)

"Оболонь": Рыбка – Осман, Дубко, Приймак, Грисьо (Лукьянчук 74), Запорожец (Федоривский 15) – Черненко, Груша (Суханов 74), Слободян (Мороз 46) – Нагиев (Прокопенко 59), Краснопир

"Минай": Кемкин – Кисель (Дмитрук 66), Скиба, Поддубный, Корнийчук – Кораблин (Матюшенко 46), Семотюк (Демиденко 79), Петько – Вакула, Устименко (Тещук 90), Ременяк (Витенчук 46)

Предупреждения: Грисьо 31, Черненко 45, Осман 55 – Петько 38, Корнийчук 60, Корнийчук 67, Дмитрук 90+3

Удаления: Рыбка 12 – Корнийчук 67