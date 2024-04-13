Волошин в матче с Александрией получил 2 желтые карточки за 2 минуты

В 24-м туре УПЛ "Александрия" принимает "Динамо". Первый тайм завершился нулевой ничьей.

Игра прерывалась на воздушную тревогу.

В конце тайма нападающий киевлян Назар Волошин получил удаление. Сперва он сфолил на горчичник на 43-й минуте, а во второй раз нарушил правила на 45-й минуте.

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Арбитр Алексей Деревинский показал вторую желтую и красную карточки.