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Дубль 2. Игру Александрия - Динамо снова остановили
После стартового свистка прошло более трех часов
За десять минут до окончания первого тайма в Кировоградской области началась воздушная тревога. Команды вернулись на поле почти через полтора часа. Впрочем, доиграть матч без дополнительных пауз не удалось.
В 18:24 в регионе снова раздалась тревога. Футболистам оставалось провести еще около половины тайма. Счет на КСК "Ника" так и не открыли.
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Отметим, что столичные гости накануне перерыва заработали удаление. Волошин умудрился сфолить на две желтые карточки за считанные минуты. В составе "Александрии" один "горчичник" в активе Ковальца.
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