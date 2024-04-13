  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубль 2. Игру Александрия - Динамо снова остановили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль 2. Игру Александрия - Динамо снова остановили

Премьер-лига
Обновлено

После стартового свистка прошло более трех часов

Дубль 2. Игру Александрия - Динамо снова остановили

Новина українською

За десять минут до окончания первого тайма в Кировоградской области началась воздушная тревога. Команды вернулись на поле почти через полтора часа. Впрочем, доиграть матч без дополнительных пауз не удалось.

Читайте также: Шовковский: Если бы я был всем доволен, то мне надо было бы заканчивать тренерскую карьеру

В 18:24 в регионе снова раздалась тревога. Футболистам оставалось провести еще около половины тайма. Счет на КСК "Ника" так и не открыли.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что столичные гости накануне перерыва заработали удаление. Волошин умудрился сфолить на две желтые карточки за считанные минуты. В составе "Александрии" один "горчичник" в активе Ковальца.

По теме
yellow-arrow
Волошин в матче с Александрией получил 2 желтые карточки за 2 минуты
yellow-arrow
Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
yellow-arrow
Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости