УПЛ. Рух - Кривбасс 1:1. Еще очень рано для чемпионских амбиций

Сценарий матча был достаточно прогнозируемым. Подопечные Виталия Пономарева с первых минут прибрали мяч к своим ногам и контролировали игру. Ну а команда Юрия Вернидуба действовала вторым номером и делала ставку на контрвыпады.

Уже в самом начале хозяева имели убийственную возможность для того, чтобы размочить счет. Дидык из глубины отдал классную разрезающую передачу и вывел Плюмана на свидание с голкипером, однако Фредди не сумел переиграть Маханькова, который заменял травмированного Клищука.

Старт встречи был за "Рухом", однако ближе к экватору первой половины игра выровнялась и перешла в центр поля. Футболисты обеих команд довольно часто шли в стыки, что вылилось сразу в несколько желтых карточек. Львовский коллектив имел определенное игровое преимущество, но по-настоящему опасных моментов команде Пономарева создать не удавалось.

Еще в первые 45 минут наставник гостей был вынужден провести замену - из-за травмы встречу не смог продолжить хавбек Илич.

Ближе к перерыву инициативой снова завладели "львы", однако счет открыли именно футболисты Вернидуба. Криворожская команда сумела раскрыть высокий прессинг хозяев и провела стремительную контратаку. Бандейра запустил в скоростной прорыв Мякушко, а лучший бомбардир "Кривбасса" в этом сезоне переиграл Ледвия и направил снаряд уже в пустые ворота. Первый удар в створ и сразу взятие ворот. В футболе такое бывает довольно часто.

Второй тайм имел аналогичный почерк. Немножко больший процент владения имел именно "Рух", но в целом игра протекала достаточно ровно по моментам. Не успели стороны отойти от перерыва, как еще одну прекрасную возможность имел Плюман. Таллес классно забросил на Фредди, но тот снова не смог решить эпизод и направил мяч в сетку ворот, однако - в ее обратную сторону.

В конце концов "желто-черные" свой шанс нашли и сравняли счет. Федор разрезал линии "Кривбасса" и выдал конфетку на Таллеса. Бразилец вывалился на Маханькова и не имел права промахнуться - 1:1. Сразу после пропущенного гола криворожцы могли снова выходить вперед. Опять хорошую возможность для своих партнеров создал Бандейра. Вообще роль португальца сегодня явно выходила за рамки классического фулбека.

Концовка встречи прошла под аккомпанемент большого количества борьбы и сопровождалась минимумом креатива с обеих сторон. Было видно, что ничья не удовлетворяла ни одну из команд. Особенно, конечно, это касалось именно "Кривбасса", учитывая борьбу за лидирующую позицию в УПЛ.

Больше моментов создал "Рух", но точнее пробивали представители криворожского клуба. В итоге так и закончили. Возможно, учитывая домашний статус, львовяне выглядели несколько агрессивнее и интенсивнее, однако это была абсолютно равная и закономерная по своему результату игра. Результатом, который по большому счету не устроил ни одну из сторон.

Команда Виталия Пономарева продолжает идти пятой в турнирной таблице украинского первенства. Ну а "Кривбасс" уступает вторую строчку для киевского "Динамо". Можно констатировать, что на данном этапе своего становления криворожцы не вытягивают борьбу за чемпионство. Чтобы брать титулы нужно выгрызать подобные матчи на характере и классе - не благодаря, а вопреки.

Все же на последних минутах ничейного поединка садиться на свою половину, сушить игру и рассчитывать на контрвыпады - это тактика, которая не должна быть свойственной для коллективов, декларирующих для себя самые высокие цели. Тем более против соперника, который идет в таблице ниже тебя...

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

13.04.2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" - "Кривбасс" 1:1

Голы: Кожушко 44 - Таллес 74

"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Дидык, Роман (Лях 79), Пастух, Таллес, Федор (Притула 89), Плюман (Рунич 79), Теслюк (Квасница 58).

Запасные: Герета, Китела, Лях, Матвеев, Бойко, Притула, Квасница, Рунич, Непейпиев, Дос Сантуш.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра, Бескоровайный (Сантини 46), Стецьков, Дибанго, Кузык (Понедельник 80), Илич (Бизимана 37), Вакулко (Лунев 80), Соса, Микитишин (Хомченовский 59), Кожушко.

Запасные: Хома, Виливальд, Понедельник, Сантини, Бизимана, Хомченовский, Задерака, Твердохлеб, Лунев, Близниченко, По.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Бескоровайный 12, Роман 17, Сыч 29, Теслюк 40, Дидык 43.

Арбитр: Балакин Николай.