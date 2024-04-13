  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Рух - Кривбасс 1:1. Еще очень рано для чемпионских амбиций
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Рух - Кривбасс 1:1. Еще очень рано для чемпионских амбиций

Премьер-лига
Обновлено

Команда Вернидуба пропускает "Динамо" вперед

УПЛ. Рух - Кривбасс 1:1. Еще очень рано для чемпионских амбиций

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Сценарий матча был достаточно прогнозируемым. Подопечные Виталия Пономарева с первых минут прибрали мяч к своим ногам и контролировали игру. Ну а команда Юрия Вернидуба действовала вторым номером и делала ставку на контрвыпады.

Уже в самом начале хозяева имели убийственную возможность для того, чтобы размочить счет. Дидык из глубины отдал классную разрезающую передачу и вывел Плюмана на свидание с голкипером, однако Фредди не сумел переиграть Маханькова, который заменял травмированного Клищука.

Старт встречи был за "Рухом", однако ближе к экватору первой половины игра выровнялась и перешла в центр поля. Футболисты обеих команд довольно часто шли в стыки, что вылилось сразу в несколько желтых карточек. Львовский коллектив имел определенное игровое преимущество, но по-настоящему опасных моментов команде Пономарева создать не удавалось.

Еще в первые 45 минут наставник гостей был вынужден провести замену - из-за травмы встречу не смог продолжить хавбек Илич.

Ближе к перерыву инициативой снова завладели "львы", однако счет открыли именно футболисты Вернидуба. Криворожская команда сумела раскрыть высокий прессинг хозяев и провела стремительную контратаку. Бандейра запустил в скоростной прорыв Мякушко, а лучший бомбардир "Кривбасса" в этом сезоне переиграл Ледвия и направил снаряд уже в пустые ворота. Первый удар в створ и сразу взятие ворот. В футболе такое бывает довольно часто.

Второй тайм имел аналогичный почерк. Немножко больший процент владения имел именно "Рух", но в целом игра протекала достаточно ровно по моментам. Не успели стороны отойти от перерыва, как еще одну прекрасную возможность имел Плюман. Таллес классно забросил на Фредди, но тот снова не смог решить эпизод и направил мяч в сетку ворот, однако - в ее обратную сторону.

В конце концов "желто-черные" свой шанс нашли и сравняли счет. Федор разрезал линии "Кривбасса" и выдал конфетку на Таллеса. Бразилец вывалился на Маханькова и не имел права промахнуться - 1:1. Сразу после пропущенного гола криворожцы могли снова выходить вперед. Опять хорошую возможность для своих партнеров создал Бандейра. Вообще роль португальца сегодня явно выходила за рамки классического фулбека.

Концовка встречи прошла под аккомпанемент большого количества борьбы и сопровождалась минимумом креатива с обеих сторон. Было видно, что ничья не удовлетворяла ни одну из команд. Особенно, конечно, это касалось именно "Кривбасса", учитывая борьбу за лидирующую позицию в УПЛ.

Больше моментов создал "Рух", но точнее пробивали представители криворожского клуба. В итоге так и закончили. Возможно, учитывая домашний статус, львовяне выглядели несколько агрессивнее и интенсивнее, однако это была абсолютно равная и закономерная по своему результату игра. Результатом, который по большому счету не устроил ни одну из сторон.

Команда Виталия Пономарева продолжает идти пятой в турнирной таблице украинского первенства. Ну а "Кривбасс" уступает вторую строчку для киевского "Динамо". Можно констатировать, что на данном этапе своего становления криворожцы не вытягивают борьбу за чемпионство. Чтобы брать титулы нужно выгрызать подобные матчи на характере и классе - не благодаря, а вопреки.

Все же на последних минутах ничейного поединка садиться на свою половину, сушить игру и рассчитывать на контрвыпады - это тактика, которая не должна быть свойственной для коллективов, декларирующих для себя самые высокие цели. Тем более против соперника, который идет в таблице ниже тебя...

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

13.04.2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" - "Кривбасс" 1:1

Голы: Кожушко 44 - Таллес 74

"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Дидык, Роман (Лях 79), Пастух, Таллес, Федор (Притула 89), Плюман (Рунич 79), Теслюк (Квасница 58).

Запасные: Герета, Китела, Лях, Матвеев, Бойко, Притула, Квасница, Рунич, Непейпиев, Дос Сантуш.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра, Бескоровайный (Сантини 46), Стецьков, Дибанго, Кузык (Понедельник 80), Илич (Бизимана 37), Вакулко (Лунев 80), Соса, Микитишин (Хомченовский 59), Кожушко.

Запасные: Хома, Виливальд, Понедельник, Сантини, Бизимана, Хомченовский, Задерака, Твердохлеб, Лунев, Близниченко, По.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Бескоровайный 12, Роман 17, Сыч 29, Теслюк 40, Дидык 43.

Арбитр: Балакин Николай.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб - после вопроса о работе арбитров: Хватит уже делать из меня какого-то демона
yellow-arrow
Заря — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 апреля 2024
yellow-arrow
Динамо выдавливает Кривбасс со второго места. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dmitpan88 (Krivoy Rog)
13.04.2024 в 20:26
Конец тайма Кривбасс подсел, еще 10 минут и было бы как в 1 круге, Рух хотел повторить тактику, что тренера не знали об этом, и еще момент как было с шахтой-штрафной чуть не прозевали...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 20
dmitpan88 (Krivoy Rog)
13.04.2024 в 20:26
Конец тайма Кривбасс подсел, еще 10 минут и было бы как в 1 круге, Рух хотел повторить тактику, что тренера не знали об этом, и еще момент как было с шахтой-штрафной чуть не прозевали...
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
13.04.2024 в 20:18
И хватить уже говорить про чемпионство. Кривбасс на него никогда не претендовал. Бредятина блъ. На чемпионство претендовал только один дебил ода. Чемпион среди дебилов. Ах, ну да... ещё наварин претендовал. Но ода его перещеголял.
Ответить
5
0
наварін (Київ)
13.04.2024 в 20:26
І я надіявся на чемпіонство Кривбаса.А те що багато говорять про чемпіонство Кривбаса , лише підтверджує що Кривбас грає в ЧУ на правах одного із фактичних , не липових лідерів, чемпіонату.
Ответить
0
5
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:34
и где твой "фактический"лидер? уже был один кривбасс и чем закончил?как бы и эти не повторили его судьбу.уйдут зелёные ..... и сливай воду
 
2
0
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:37
и твоё любимое динамо тоже липовое?80 % матчей играя в киеве
 
1
1
наварін (Київ)
13.04.2024 в 20:39
У тебе соплі під носом висохли,щоб мені тикати
 
1
2
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:43
пойди подмойся .....и не тявкай.
 
1
1
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:45
пойди подмойся ......
 
1
1
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:46
ты за собой следи .....
 
1
1
наварін (Київ)
13.04.2024 в 20:50
Соплі підітри даун второсортний , недобитий, і не лізь зі своїми розумововідсталими репліками до людей.
 
1
2
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:55
лопух недобитый скорее ты и даун киевский.сел твой кривбасс на .опу и динамо жидко обделается.уймись убогий.
 
1
1
наварін (Київ)
13.04.2024 в 21:03
Це ти недоносок іди підмивайся. Ти підеш бурятів ублажати черезанальний чи оральний отвір.Недолюдок даунбаський, безродно продажний.Та що пшол до бурятів, цуцик.
 
0
1
avatar
sorokop (днепр )
13.04.2024 в 20:10
Все Кривбасс сдох, таблица начинает становится на место
Ответить
5
0
avatar
Вarcelinius
13.04.2024 в 20:14
Да нет, Кривбасс не сдох, просто это его настоящий уровень. Да и Вернидуб мутит со сливами.
Ответить
2
1
наварін (Київ)
13.04.2024 в 20:19
Кривбас не здох. Дуже добре зіграв Рух. Всі 90 хвилин.
 
0
4
avatar
Вarcelinius
13.04.2024 в 20:22
Кстати Рух не очень то хорошо и играл, я ожидал от него большего.
 
2
0
avatar
Вarcelinius
13.04.2024 в 20:09
Всё логично, ничья справедлива. Две равные по уровню команды. Кривбасс на победу не наиграл.
Ответить
3
0
наварін (Київ)
13.04.2024 в 20:00
Хороший футбол.І як це не боляче Рух награв на нічию. І Кривбас хороший
Ответить
0
2
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:07
"талант" ВерниДуба опять не помог?в лучшем случае так и останутся третьими
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
13.04.2024 в 20:11
Скорее четвёртыми. Вернидуб в конце чемпа начал сливать игры, пропуская вперёд КОГО НАДО.
 
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости