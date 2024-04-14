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Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В 24-м туре УПЛ "Заря" примет "Черноморец", и хоть команды не претендуют на высокие места в таблице, матч ожидается интересный.
Луганчане, несмотря на скандал с долгами и бойкотом игроков, неплохо начали весеннюю часть сезона. Команда выбралась из подвала таблицы и уже точно не воспринимается как борец за выживание.
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"Черноморец" Романа Григорчука очень нестабилен, но почти всегда выдает интересные матчи. Иногда в плюс, иногда в минус, но смотреть на одесситов всегда интересно.
"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса)
VBET Лига. 24-й тур
14 апреля, Киевская область, стадион "Левый Берег", 15:30.
Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)
Видеотрансляция: Униан
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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