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Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

В 24-м туре УПЛ "Заря" примет "Черноморец", и хоть команды не претендуют на высокие места в таблице, матч ожидается интересный.

Луганчане, несмотря на скандал с долгами и бойкотом игроков, неплохо начали весеннюю часть сезона. Команда выбралась из подвала таблицы и уже точно не воспринимается как борец за выживание.

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"Черноморец" Романа Григорчука очень нестабилен, но почти всегда выдает интересные матчи. Иногда в плюс, иногда в минус, но смотреть на одесситов всегда интересно.

"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса)

VBET Лига. 24-й тур

14 апреля, Киевская область, стадион "Левый Берег", 15:30.

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Видеотрансляция: Униан

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляція матчу Зоря - Чорноморець
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Источник:
УНІАН
Опубликовал: Игорь Семйон
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