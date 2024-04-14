Битва не на жизнь. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Минай 1:1

"Оболонь" и "Минай" – абсолютные лидеры в рейтинге аутсайдеров перед началом текущего сезона. Этим двум командам отводили два последних места в таблице по предматчевым раскладам. По факту, "Оболонь" и "Минай" действительно борются за сохранение права остаться в УПЛ. И делают это отважно.

Безнадежности нет – обе команды играют в футбол. Чего стоит хотя бы очный матч конкурентов. Два гола, несколько попаданий в каркас, перебитие пенальти, два удаления и многое другое. Огонь. И все это посчастливилось воочию увидеть фотокорреспондентке UA-Футбол Алине Ерофеевой.

Фотогалерея с матча – ниже.

Фотогалерея