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ЛНЗ – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
Интригующее противостояние нас ожидает в Черкассах, где ЛНЗ будет принимать "Верес". Ровенский коллектив постепенно набирает обороты и имеет все шансы, чтобы все же по итогам сезона остаться в УПЛ. Возможно, возвращение 22-летнего нападающего Мрвальевича поможет гостям во второй раз выиграть? Черкасский коллектив играет достаточно нестабильно и чего ожидать от подопечных Дулуба прогнозировать сложно. Напомним, что матч первого круга завершился без голов.
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Матч 24-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Вересом" состоится в понедельник, 15 апреля, в 15:30 в Черкассах, "Черкассы-Арена". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
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