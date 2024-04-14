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ЛНЗ – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Интригующее противостояние нас ожидает в Черкассах, где ЛНЗ будет принимать "Верес". Ровенский коллектив постепенно набирает обороты и имеет все шансы, чтобы все же по итогам сезона остаться в УПЛ. Возможно, возвращение 22-летнего нападающего Мрвальевича поможет гостям во второй раз выиграть? Черкасский коллектив играет достаточно нестабильно и чего ожидать от подопечных Дулуба прогнозировать сложно. Напомним, что матч первого круга завершился без голов.

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Матч 24-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Вересом" состоится в понедельник, 15 апреля, в 15:30 в Черкассах, "Черкассы-Арена". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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