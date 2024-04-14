УПЛ. Полесье – Колос 1:0. Замены Шищенко сработали

В воскресенье, 14 апреля, состоялся матч 24-го тура УПЛ, в котором "Полесье" принимало "Колос". Житомирский коллектив во второй части сезона быстро спустился с неба на землю. "Полесье" наконец-то в прошлом туре победило после восьмиматчевой безвыигрышной серии. У "Колоса" ситуация тоже далеко не самая лучшая. Похоже, что подопечные Вишняка в кризис только углубляются.

Раньше все говорили о качественной игре коллектива из Ковалевки в защите, но сейчас об этом можно только вспоминать. Пять очков за пять игр это явно не тот результат, на который все рассчитывали. Ничью против "Металлиста 1925" принес бразилец Рангел, наконец забивший свой дебютный гол за команду. В старте хозяев снова вышел бразильский нападающий Луифер Эрнандес, который в прошлом туре дважды забил "Минаю".

Гости активнее начали игру, но не удавалось быстро доводить мяч до заключительной трети поля. Ошибки в переходной фазе существенно мешали подопечным Вишняка. Рангел не мог зацепиться за мяч, поэтому часто уходил в глубину. А роль нападающего в этих эпизодах исполняли Ильин и Топалов. Постепенно коллектив из Житомира смог выровнять игру и перехватить инициативу. Первый момент в матче случился в середине первого тайма, когда мощный удар Крушинского парировал Фесюн.

Подопечные Щищенко должны были открывать счет на 29-й минуте. Назаренко отдал Луиферу и тот в одно касание из района одиннадцатиметровой пробивал с отскоком от газона, но Фесюн успел среагировать и вытащил мяч из-под перекладины.

В итоге первая половина встречи завершилась без голов, хотя этот футбол нельзя было назвать скучным. У гостей было больше ударов, но интереснее и острее играли футболисты "Полесья".

В начале второго тайма после передачи Таллеса мощно пробивал Назаренко, но попасть в створ ворот хавбек не смог. Оба коллектива не спешили раскрываться, понимая цену ошибки. Однако на ничью никто не играл и за это стоит отдать им должное. На 58-й минуте наиболее реальную возможность забить в составе "Колоса" имел Олег Ильин, но мяч после его удара по невероятной траектории, попал в перекладину.

У футболистов "Полесья" было большее желание вырвать победу, но и сумбура в их действиях все же хватало. Гости пытались играть более рационально.

На 78-й минуте невнимательно сыграли защитники "Полесья", но Безбородько в одно касание не смог переправить мяч в сетку. Выход свежего нападающего явно пошел в пользу "Колоса".

Казалось, что игра так и завершится без голов, но замены Шищенко сработала. Фортюне отдал Танковскому под удар и Вячеслав метров с 20 пробил мощно. Мяч с рикошетом от защитника залетел в ворота – 1:0. Первое касание хавбека "Полесья" и сразу гол. Отыграться гости уже не смогли. В итоге "Полесье" впервые за пять матчей побеждает дома.

Vbet Лига. 24-й тур

14.04.2024. Житомир. "Центральный городской стадион"

"Полесье" - "Колос" 1:0

Голы: Танковский (83)

Предупреждение: Назаренко (15), Ильин (60), Салабай (80), Гончаренко (86), Велетень (88), Ндукве (90+3)

"Полесье": Кудрик – Кравец, Чоботенко, Тейлор(с), Смоляков – Крушинский (Танковский, 82), Мустафаев, Таллес Коста (Фортюне, 72), Козак (Петряк, 90+3), Назаренко (Кушниренко, 72) – Луифер (Ндукве, 82)

"Колос": Фесюн – Цуриков (Велетень, 85), Гончаренко, Бондаренко (с), Бурда – Лучкевич, Демченко, Ореховский (Милько, 78), Ильин (Емец, 85), Топалов (Салабай, 78) – Рангел (Безбородько, 73)