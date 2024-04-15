Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля

Матчей чемпионата Украины не будет только во вторник и в пятницу. В целом, неделя выйдет очень интересной. Мы уже видим, насколько она насыщенная. Итог четвертьфинальной стадии всех трех клубных европейских турниров, поединки украинцев в АПЛ (и даже между собой) и как вишенка на торте – встреча мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны"!

Понедельник, 15 апреля

Начнем неделю с чемпионатом Украины. Середняк чемпионата примет андердога, который ведет борьбу за сохранение прописки. А еще одна из ведущих команд первенства приедет в гости к аутсайдеру. Вечером в эфире можно будет найти два матча Серии А, в Испании "Валенсия" без травмированного Яремчука отправится к "Осасуне", а в Англии "Челси" Мудрика встретится с "Эвертоном" Миколенко.

15:30. "ЛНЗ Черкассы" – "Верес". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Металлист 1925" – СК "Днепр-1". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:30. "Фиорентина" – "Дженоа". Серия А. Megogo

21:45. "Аталанта" – "Верона". Серия А. Megogo

22:00. "Осасуна" – "Валенсия". Примера. Megogo

22:00. "Челси" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 16 апреля

"Барселона" увезла натужные 2:3 из Парижа и теперь примет Мбаппе и компанию в своем логове. Болельщики Дортмунда готовятся к жаркому приему "матрасников" Диего Симеоне, в Мадриде победил именно "Атлетико" (2:1). Ярые поклонники чемпионата Португалии посмотрят поединок с участием "Спортинга", если им покажутся неинтересными матчи ¼ главного клубного европейского турнира.

22:00. "Барселона" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Боруссия Д" – "Атлетико". ЛЧ. Megogo

22:15. "Фамаликан" – "Спортинг". Примейра. Megogo

Среда, 17 апреля

УПЛ выступит разогревом к Лиге чемпионов. Наконец-то состоится матч "Минай" – "Динамо", тревога прервала его уже на первой минуте еще в декабре. Сложный поединок ждет "Оболонь", ведь "Александрия" точно не желает опускаться к зоне вылета. "Бавария" ждет в гости "Арсенал" после ничьи 2:2 в Лондоне, а "Реал" приедет к "Сити" на "Этихад" (первый матч – 3:3). Также отметим, что "Порту" играет в Кубке страны.

15:30. "Минай" – "Динамо". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Александрия" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ-ТВ

22:00. "Бавария" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Реал". ЛЧ. Megogo

22:15. "Порту" – "Гимарайнш". Кубок Португалии. Megogo

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Четверг, 18 апреля

"Шахтер" собирает очки и мчит к чемпионству? Матч "горняков" и "Зари" поможет скоротать время днем, чтобы вечером перейти к главным блюдам. Ответные поединки четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги конференций! "Байер", "Бенфика" Трубина, "Милан" и "Ливерпуль" скучать не дадут. Кстати, очень интересна реакция "красных" на поражение 0:3 на "Энфилде" в первом поединке. Ждем реванш или же Клопп сольет турнир?

15:30. "Заря" – "Шахтер". УПЛ. 1+1 media

19:45. "Лилль" – "Астон Вилла". ЛК. Megogo

19:45. "Фиорентина" – "Виктория Пльзень". ЛК. Megogo

22:00. "Аталанта" – "Ливерпуль". ЛЕ. Megogo

22:00. "Вест Хэм" – "Байер". ЛЕ. Megogo

22:00. "Марсель" – "Бенфика". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рома" – "Милан". ЛЕ. Megogo

22:00. "ПАОК" – "Брюгге". ЛК. Megogo

22:00. "Фенербахче" – "Олимпиакос". ЛК. Megogo

Пятница, 19 апреля

Традиционно не самый насыщенный игровой день. По матчу для себя найдут поклонники Бундеслиги, Примеры и Лиги 1. Два поединка состоятся в Италии.

19:30. "Дженоа" – "Лацио". Серия А. Megogo

21:30. "Айнтрахт" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Кальяри" – "Ювентус". Серия А. Megogo

22:00. "Атлетик" – "Гранада". Примера. Megogo

22:00. "Ницца" – "Лорьян". Лига 1. Megogo

Суббота, 20 апреля

"Кривбасс" приедет в гости к "Черноморцу", а "Ворскла" примет дома "Колос". "Брентфорд" Яремчука отправится на выезд к аутсайдеру АПЛ, "Арсенал" Зинченко – к середняку первенства, при этом "Манчестер Сити" и "Челси" встретятся на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии. Поздно вечером в бою с "Кадисом" сойдется "Жирона".

15:00. "Сельта Виго" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

15:30. "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:30. "Вольфсбург" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хайденхайм" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Кельн" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Лутон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Бернли". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Райо Вальекано" – "Осасуна". Примера. Megogo

18:00. "Ворскла" – "Колос". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Нант" – "Ренн". Лига 1. Megogo

19:00. "Эмполи" – "Наполи". Серия А. Megogo

19:15. "Манчестер Сити" – "Челси". Кубок Англии. Setanta Sports App

19:30. "Унион Берлин" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Валенсия" – "Бетис". Примера. Megogo

21:30. "Вулверхэмптон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Верона" – "Удинезе". Серия А. Megogo

22:00. "Ланс" – "Клермон". Лига 1. Megogo

22:00. "Жирона" – "Кадис". Примера. Megogo

22:30. "Брага" – "Визела". Примейра. Megogo

Воскресенье, 21 апреля

В воскресенье пройдут еще три поединка УПЛ. "Верес" ждет "Днепр-1", "Александрия" – черкасский "ЛНЗ", а "Динамо" будет стараться набрать очки с "Полесьем". "Байер" уже в статусе чемпиона Германии сыграет классный матч с дортмундской "Боруссией", "Эвертон" Миколенко на "Гудисон Парк" примет "Ноттингем", а "Борнмут" Забарного отправится на "Вилла Парк". Гвоздь воскресной программы, естественно, Эль-Класико!