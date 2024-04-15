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Хомченовский: Обидно, что упустили победу над Рухом
Команды сыграли вничью
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал выездной матч 24 тура УПЛ против "Руха" (1:1).
- Дмитрий, имеем ничью 1:1. Как прокомментируешь игру?
- Конечно, обидно, что упустили победу и едем домой только с одним набранным баллом. С другой стороны, игра была непростая, поэтому одно очко - тоже в копилку, двигаемся дальше, готовимся к матчу против "Черноморца".
- Чего именно не хватило, чтобы удержать победный результат?
- Обидно, что пропустили необязательный мяч. Провалили центр, когда пропускали. В целом "Кривбасс" выглядел хорошо. Да, где-то было нервное начало игры, но потом перехватили инициативу, забили гол. Контролировали игру, но имеем что имеем сейчас.
- "Кривбасс" больше набрал одно очко, или потерял два?
- Это сложный вопрос. Мы с "Рухом" относительно близко в таблице друг к другу, поэтому все увидим уже в конце сезона.
- Две ничьи подряд не пошатнули амбиции "Кривбасса" на высокие места?
- Ни в коем случае. Надо побеждать "Черноморец" и дальше уже думать о следующих матчах, - сказал Хомченовский.
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