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Хомченовский: Обидно, что упустили победу над Рухом

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Команды сыграли вничью

Хомченовский: Обидно, что упустили победу над Рухом

Фото: ФК Кривбасс

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Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал выездной матч 24 тура УПЛ против "Руха" (1:1).

- Дмитрий, имеем ничью 1:1. Как прокомментируешь игру?

- Конечно, обидно, что упустили победу и едем домой только с одним набранным баллом. С другой стороны, игра была непростая, поэтому одно очко - тоже в копилку, двигаемся дальше, готовимся к матчу против "Черноморца".

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- Чего именно не хватило, чтобы удержать победный результат?

- Обидно, что пропустили необязательный мяч. Провалили центр, когда пропускали. В целом "Кривбасс" выглядел хорошо. Да, где-то было нервное начало игры, но потом перехватили инициативу, забили гол. Контролировали игру, но имеем что имеем сейчас.

- "Кривбасс" больше набрал одно очко, или потерял два?

- Это сложный вопрос. Мы с "Рухом" относительно близко в таблице друг к другу, поэтому все увидим уже в конце сезона.

- Две ничьи подряд не пошатнули амбиции "Кривбасса" на высокие места?

- Ни в коем случае. Надо побеждать "Черноморец" и дальше уже думать о следующих матчах, - сказал Хомченовский.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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