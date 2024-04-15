Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 15 апреля состоится поединок 24-го тура, в котором "Металлист 1925" сыграет против "Днепра-1". Харьковский клуб с 17 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ. Днепряне располагаются на 4-й строчке, набрав 43 пункта.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур

15 апреля 2024. Киевская обл., "Левый берег"

"Металлист 1925" 18:00 "Днепр-1"

Арбитр - Анастасия Романюк

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>