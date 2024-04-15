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Стала известна бригада арбитров на матч Минай - Динамо
Перенесенный поединок состоится 17 апреля
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
На поединке 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" будет работать та же бригада арбитров, которая была назначена на матч, который должен был состояться 3-го декабря 2023 года.
Напомним, тогда матч был прерван на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и не был доигран. Команды договорились доиграть поединок в Киеве в среду, 17-го апреля.
Поэтому на предстоящем матче главным арбитром будет 35-летний Александр Шандор из Львова. Ассистенты арбитра - Виталий Сухин, Александр Павлинов (оба - Одесса). Четвертый арбитр - Кристина Козорог (Киевская обл.). Наблюдатель арбитража - Геннадий Коваленко (Одесса).
На матче будет работать система VAR.
Арбитр ВАА - Денис Шурман (Киевская область). Ассистент арбитра ВАА - Александр Корнийко (Миргород, Полтавская обл.). Наблюдатель арбитража ВАА - Александр Дердо (Черноморск, Одесская обл.).
Напомним, матч "Минай" - "Динамо" пройдет на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало в 15.30.
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