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Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Верес
Игра начнется в 15:30
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 15 апреля состоится поединок 24-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" примет на своем поле "Верес". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"ЛНЗ": Кучеренко, Муравский (К), Салиху, Стасюк, Яшари, Бар Арад, Норенков, Тилль, Наумец, Пасич Геннадий, Хобленко,
Запасные: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олейник, Прядун, Рыбалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Эйнел.
"Верес": Когут (К), Шевченко Е, Вовченко, Кучеренко, Балан, Курко, Кухарук, Шастал Д, Морозко, Яго, Мрвалевич,
Запасные: Ющишин, Кулик, Смиян, Жулио, Мельник, Гакман, Клец, Дахновский, Шарай, Гайдучик, Годя, Шестаков.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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