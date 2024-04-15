  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Верес
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Верес

Премьер-лига

Игра начнется в 15:30

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Верес

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 15 апреля состоится поединок 24-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" примет на своем поле "Верес". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"ЛНЗ": Кучеренко, Муравский (К), Салиху, Стасюк, Яшари, Бар Арад, Норенков, Тилль, Наумец, Пасич Геннадий, Хобленко,

Запасные: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олейник, Прядун, Рыбалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Эйнел.

"Верес": Когут (К), Шевченко Е, Вовченко, Кучеренко, Балан, Курко, Кухарук, Шастал Д, Морозко, Яго, Мрвалевич,

Запасные: Ющишин, Кулик, Смиян, Жулио, Мельник, Гакман, Клец, Дахновский, Шарай, Гайдучик, Годя, Шестаков.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

По теме
yellow-arrow
Обидчики Динамо. ЛНЗ - Верес. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Чурко: Заря проходит кусочек Англии в чемпионате Украины
yellow-arrow
Серьезная травма колена. Защитнику Зари может понадобиться операция
Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости