УПЛ. ЛНЗ – Верес 1:0. Долгожданная домашняя победа подопечных Дулуба

Интригующее противостояние ожидало всех поклонников Премьер-лиги в Черкассах, где ЛНЗ принимало "Верес". В последний раз ЛНЗ побеждал еще в гостях у "Полесья" в первый день марта (1:0), но ничья в прошлом туре против "Динамо" прибавила коллективу из Черкасс уверенности в собственных силах. "Верес" постепенно начинает прогрессировать под руководством Олега Шандрука. Разгромная победа над "Оболонью" (3:0) – яркое свидетельство этому.

У хозяев этот матч пропускал из-за дисквалификации капитан Виталий Бойко, но вернулся в состав один из ключевых игроков центра поля Бар. Что касается гостей, то в этом сезоне "Вересу" уже не поможет Паст, а также отметим отсутствие Валерия Кучерова. Тем не менее, главное усиление для ровенского коллектива – возвращение 22-летнего бомбардира Мрвальевича. Олег Шандрук полностью сменил игроков группы атаки своей команды по сравнению с игрой прошлого тура.

В начале встречи прогнозированно было много борьбы. Футболисты обеих команд пытались больше играть вертикально, но до ударов по воротам дело доходило очень редко. Большого количества моментов вряд ли можно было ожидать, ведь результат для этих команд выходил на первый план.

Больше пытались контролировать мяч хозяева поля, но в заключительной трети поля ощущались существенные проблемы. Подопечные Дулуба никогда не являлись великими мастерами в позиционном футболе. А что же "Верес"? У гостей за половину тайма не было ни одного удара даже в направлении ворот. До Мрвальевича мяч очень редко доходил. Первый тайм завершился без голов. Борьба, борьба и еще раз боротьба... Всего один удар в створ ворот на две команды... Такой футбол хочется поскорее забыть.

Из-за воздушной тревоги второй тайм начался с опозданием, но таковы реалии нашей жизни. Практически сразу после перерыва хозяева смогли выйти вперед. После прострела Пасича с левого фланга Хобленко опередил защитника и в одно касание с нескольких метров пробил мимо голкипера - 1:0.

На 58-й минуте мог снимать все вопросы о победителе все тот же Хобленко, но его удар парировал Когут. Намного активнее стали играть футболисты ЛНЗ после перерыва. Пропущенный мяч заставил гостей рисковать, и тем самым хозяева получили больше свободного пространства для быстрых атак.

Вообще ничего не получалось у подопечных Шандрука в заключительной трети поля. Работы у Кучеренко не было. Ко всем проблемам гостей в середине второй половины встречи еще и травмировался Мрвальевич. На 68-й минуте взял инициативу на себя Денис Балан и пробил из-за пределов штрафной, но попасть в створ ворот он не смог. Ну, это уже хоть что-то.

Постепенно гости начали играть более агрессивно и на 72-й минуте пришлось вступать в игру Кучеренко, парировавшего удар Шастала. В конце встречи очень повезло хозяевам. Мяч после удара Дахновского попал в перекладину. Могли доиграться подопечные Дулуба.

Отыграться ровенский коллектив так и не смог. В итоге, ЛНЗ впервые за пять игр побеждает дома. Это был очень интересный второй тайм.

Vbet ліга. 24-й тур. 15.04.2024

Черкассы. "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - "Верес" 1:0

Голы: Хобленко (49)

Предупреждение: Кухарук (38)

ЛНЗ: Е. Кучеренко - Норенков, Муравский, Салиху, Стасюк - Тилль (Соарес, 70), Бар (Рыбалка, 85), Яшари - Наумец (Шестаков, 63), Хобленко (Прядун, 85), Г. Пасич

"Верес": Когут - Балан, Курко, Вовченко, Шевченко (М. Шестаков, 82) - А. Кучеренко, Кухарук (Кльоц, 73) - Морозко (Шарай, 65), Яго, Шастал - Мрвальевич (Гайдучик, 65)