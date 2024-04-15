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Шевченко, Ребров, Михайленко и Павлов посетили матч Металлист 1925 - Днепр-1. ФОТО
Делегация УАФ посетила поединок на стадионе Левый Берег
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сегодня, 15 апреля проходит заключительный матч 24-го тура
Игра проходит под Киевом на стадионе "Левый Берег".
Как сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий, на поединке были замечены президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Андрей Ребров, главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, а также член новоизбранного исполкома УАФ Николай Павлов.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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