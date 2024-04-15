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Шевченко, Ребров, Михайленко и Павлов посетили матч Металлист 1925 - Днепр-1. ФОТО

Премьер-лига
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Делегация УАФ посетила поединок на стадионе Левый Берег

Шевченко, Ребров, Михайленко и Павлов посетили матч Металлист 1925 - Днепр-1. ФОТО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 апреля проходит заключительный матч 24-го тура УПЛ, в котором "Металлист 1925" принимает "Днепр-1".

Игра проходит под Киевом на стадионе "Левый Берег".

Как сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий, на поединке были замечены президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Андрей Ребров, главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, а также член новоизбранного исполкома УАФ Николай Павлов.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Шевченко, Ребров, Михайленко и Павлов посетили матч Металлист 1925 - Днепр-1. ФОТО - изображение 1

Шевченко, Ребров, Михайленко и Павлов посетили матч Металлист 1925 - Днепр-1. ФОТО - изображение 2

Шевченко, Ребров, Михайленко и Павлов посетили матч Металлист 1925 - Днепр-1. ФОТО - изображение 3

Фото - UA-Футбол

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