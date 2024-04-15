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УПЛ. Металлист 1925 - Днепр-1 1:1. Не все еще потеряно для Скрипника

Премьер-лига

Днепряне упускают победу на 90+3

УПЛ. Металлист 1925 - Днепр-1 1:1. Не все еще потеряно для Скрипника

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Киевская область, "Арена Левый Берег".

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Имереков 90+3 - Гуцуляк 19

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков - Габелок (к) - Дмитренко, Юсов - Юрченко - Сидоров, Борячук (Овусу 73).

Запасные: Проценко (в), Сидоренко (в), Безуглый, Вачиберадзе, Гармаш, Обиная, Овусу, Панченко, Смитюх.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

"Днепр-1": Волынец - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Пасич (Мельченико 75) - Очеретько (Танчик 81), Бабенко - Рубчинский, Леднев, Гуцуляк - Гаджиев (Горбунов 39).

Запасные: Кинарейкин (в), Юрчук (в), Авраменко, Горбунов, Мельниченко, Танчик, Шолупец.

Главный тренер: Юрий Максимов.

Предупреждения: Сарапий 54.

Арбитр: Романюк Анастасия.

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