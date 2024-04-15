Скрипник: У Металлиста 1925 дух на хорошем уровне, мы не думаем о Первой лиге

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник в послематчевом флэш-интервю подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:1).

"Когда проигрываешь и забиваешь на последних минутах, и играешь вничью - это позитив для нас в игре с такой мощной командой. Против "Днепра-1" тяжело играть, у них есть индивидуально мастеровитые ребята. Мне понравился второй тайм, мы больше рисковали, хотели отыграться, что и сделали. Для нас это хорошо.

Что не удалось? Не удалось выиграть. В таких матчах на первый план выходит характер, сложно играть против команды, которая хорошо действует с мячом. Это для нас позитив.

Эксперты думают, что команда инертно действует против мяча? Я не увидел у соперника много моментов, которые могли бы привести к голу. Индивидуальное мастерство Гуцуляка, который забил гол - это только украшает футбол. Я не согласен с мнением экспертов. Нам не должны были забивать восемь голов. Я этого не увидел. У нас был момент с перекладиной, а стандарты - это 50 на 50. В таких матчах стандарты выходят на первое место, и мы с него забили гол. Большой привет экспертам.

Давит серия без побед? Давит, но с этим давлением я могу хорошо жить. Я смотрю как ребята работают, как отдаются делу. Мы хотим сохранить место в УПЛ, это наша цель, и мы к ней идем.

Какой дух игроков, думают ли они о Первой лиге? Надо смотреть на их тренировки, и на игру. Если бы вы сегодня смотрели бы матч, то можно сказать, что у нас дух на хорошем уровне, мы не думаем о Первой лиге", - сказал Скрипник.