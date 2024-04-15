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Цыганык: Слышал, что Колос думает сменить тренера, сменить стратегию

Премьер-лига
Обновлено

И игра и результаты команды не впечатляют

Цыганык: Слышал, что Колос думает сменить тренера, сменить стратегию

ФК "Колос" / Автор невідомий

Новина українською

Руководство "Колоса" раздумывает над заменой тренерского штаба команды, которым руководит Ярослав Вишняк. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Я давно слышал, что в "Колосе" думают сменить тренера, сменить стратегию. Потмоу что не удовлетворяют те результаты и та игра, которую показывает команда", - сказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков после 23 матчей.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.04.2024 в 23:05
кто тебя спрашивает, алень?
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.04.2024 в 23:05
кто тебя спрашивает, алень?
Ответить
0
0

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