Цыганык: Слышал, что Колос думает сменить тренера, сменить стратегию

Руководство " Колоса " раздумывает над заменой тренерского штаба команды, которым руководит Ярослав Вишняк. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Я давно слышал, что в "Колосе" думают сменить тренера, сменить стратегию. Потмоу что не удовлетворяют те результаты и та игра, которую показывает команда", - сказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков после 23 матчей.