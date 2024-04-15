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Цыганык: Слышал, что Колос думает сменить тренера, сменить стратегию
И игра и результаты команды не впечатляют
ФК "Колос" / Автор невідомий
Руководство "
"Я давно слышал, что в "Колосе" думают сменить тренера, сменить стратегию. Потмоу что не удовлетворяют те результаты и та игра, которую показывает команда", - сказал Цыганык.
Напомним, что на данный момент "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков после 23 матчей.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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15.04.2024 в 23:05
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