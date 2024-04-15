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Очеретько: На стадионе Левый Берег на одном фланге очень хороший газон, а на другом песок и все вырывается

Премьер-лига

Это влияет на контроль мяча

Очеретько: На стадионе Левый Берег на одном фланге очень хороший газон, а на другом песок и все вырывается

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Олег Очеретько прокомментировал итоги матча 24-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:1).

- Какой краткий анализ по сегодняшнему поединку?

- Играли хорошо, все получалось и в первом тайме забили гол. Обидно, что пропустили в собственные ворота на последней минуте. Но, ничего страшного, готовимся к следующей игре.

- Почему по твоему мнению пропустили? Возможно, расслабились под конец игры?

- Трудно сказать. Будем разбирать эту игру, в каком эпизоде требу было сыграть лучше, чтобы не допустить контратаки и углового.

- Почему команда после забитого гола немножко сбросила обороты?

- Это футбол, на это еще и газон влияет, потому что на одном фланге очень хороший газон, а на другом песок и все вырывается. Это влияет на контроль мяча и все остальное.

- Как твое самочувствие?

- Хорошо.

- А с чем была связана замена?

- Немножко почувствовал судороги и уже не было сил бегать.

- Состав сейчас ограничен. Чувствуется ли потребность в травмированных игроках?

- Конечно, все нам нужны, чтобы все были в строю. Все это важно для нас. У нас и так мало людей, а когда кто-то выбывает - это очень обидно, ведь у нас единая команда и все хотят, чтобы все были здоровы и живы.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
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