Дулуб: Ключевым фактором для изменений в игре с Вересом стала воздушная тревога

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды над "Вересом" (1:0) в 24-м туре УПЛ.

– В конце 1-го тайма вы сказали своему ассистенту, что нет целостной картинки игры, но в конце-концов победа.

– Да, я согласен. В 1-м тайме не было цельной картинки. Она была такая: 1-2 минуты играем, потом не играем, играем, не играем. Нужна была целостная картинка.

Во 2-м тайме удалось достучаться до игроков. Думаю, что уже более-менее лучше, чем в 1-м тайме, но-но-но.

– Собственно, какие изменения тогда стали ключевыми?

– На мой взгляд, наверное, воздушная тревога.

– То есть, эта вынужденная пауза сыграла ключевую роль?

– Мы успокоили игроков и спокойно разобрали все эпизоды, которые были в 1-м тайме. Объяснили, где были ошибки и что сделать во 2-м тайме.

– Пасич сегодня задавал тон игры команде. Вы отметите его полезные действия против своего бывшего клуба?

– Я согласен с вами. Пасич сыграл весьма хорошую игру. Но мы двигаемся дальше.

– Начался ливень после начала 2-го тайма. Вы даже отказались от куртки, которую вам предлагали ассистенты. Вы все эмоции оставили на поле?

– На мне уже вся одежда была все равно мокрой. Та курточка никак не спасала. Ты всегда в игре. Конечно, это эмоции, это адреналин.

– Много замен в конце игры – тем самым вы пытались удержать победный счет?

– Нет. Надо понимать, что прежде всего так игра длится где-то 120 минут плюс воздушная тревога примерно 40-50 минут. Это как марафон. Поэтому мы пытались держать темп, заданный в начале второго тайма.

– Это первый матч ЛНЗ в весенней части без желтых карточек. Вы провели воспитательную работу с командой?

– Да нет. То же самое – мы бились за каждый мяч. Прежде всего я бы сказал "спасибо" работниками стадиона, которые подрихтовали это поле для нас. Потому что очень быстрое поле – то, что нам нужно.

И потом, конечно, мы объяснили игрокам о желтых карточках, потому что очень много желтых карточек, и мы остаемся без ключевых игроков на матч.

– Что с вратарем Кучеренко? В какой-то момент медики к нему подходили, разминался Пеньков. Какая там ситуация?

– Я думаю, та ситуация, что я говорил: воздушная тревога, и где-то около 3 часов игры. Он попросил банан, что-то такое съесть, чтобы чувствовать себя легче.