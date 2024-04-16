Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интерес есть и может возобновиться. Украинский журналист подтверждает интерес Динамо к вингеру из Австралии
Анхель Торрес в орбите Динамо
фото из свободных источников
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил интерес "Динамо" к колумбийскому вингеру Анхелю Торресу, который инрает за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс".
"Динамо" ищет вингера, но я не думаю, что это замена Ярмоленко. Я думаю, что это для конкуренции. Поэтому там идет постоянный поиск.
Могу вам приоткрыть секрет, насколько я знаю, что информация о колумбийце Анхеле Торресе, который выступает в австралийском клубе "Сентрал Кост Маринерс", соответствует действительности. К нему присматривались некоторые европейские команды и он попал в орбиту интересов киевского "Динамо". И там был интерес к этому игроку.
Летом этот интерес может возобновиться, потому что киевляне присматриваются к этому игроку и он реально был в орбите селекционеров киевского" Динамо", - рассказал Цыганык.
Отметим, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.
В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В Севастополе прозвучали взрывы, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
- Днепр-1 снова теряет очки, ЛНЗ впервые с октября побеждает дома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа