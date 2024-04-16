Интерес есть и может возобновиться. Украинский журналист подтверждает интерес Динамо к вингеру из Австралии

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил интерес "Динамо" к колумбийскому вингеру Анхелю Торресу, который инрает за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс".

"Динамо" ищет вингера, но я не думаю, что это замена Ярмоленко. Я думаю, что это для конкуренции. Поэтому там идет постоянный поиск.

Могу вам приоткрыть секрет, насколько я знаю, что информация о колумбийце Анхеле Торресе, который выступает в австралийском клубе "Сентрал Кост Маринерс", соответствует действительности. К нему присматривались некоторые европейские команды и он попал в орбиту интересов киевского "Динамо". И там был интерес к этому игроку.

Летом этот интерес может возобновиться, потому что киевляне присматриваются к этому игроку и он реально был в орбите селекционеров киевского" Динамо", - рассказал Цыганык.