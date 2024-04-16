Капитан Черноморца: Кажется, Шахтер на две головы сильнее всех остальных. Думаю, они станут чемпионами

Капитан " Черноморца " Илья Путря высказался о дальнейшей борьбе за позиции в текущем сезоне УПЛ.

– Сколько нужно "Черноморцу" набрать очков, чтобы чувствовать себя комфортно в последних играх чемпионата?

– Об этом я вообще не задумывался. Если ты выходишь на поле, то должен думать исключительно о победе. Да, мы проиграли "Заре". Не смогли показать истинное лицо команды. Но наш уровень от этого ниже не стал, что мы и собираемся продемонстрировать в ближайшем матче против "Кривбасса". Хотим победить эту команду.

– По твоему мнению, как дальше будет проходить чемпионат?

– Думаю, борьба будет ожесточенной – как в верхней, так и в нижней части таблицы. Сейчас каждый матч все команды будут играть как последний.

– Кто фаворит в чемпионате? Кто станет чемпионом?

– Я ни за кого не болею. Но, судя по тому, что я лично ощущал на поле, играя против разных команд, мне очень понравился "Шахтер". Кажется, именно эта команда на две головы сильнее всех остальных. Думаю, именно "Шахтер" станет чемпионом.