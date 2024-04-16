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Кузык: Ничья против Руха - закономерный результат
Хавбек "Кривбасса" подвел итоги матча со львовским клубом
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал выездной матч 24 тура УПЛ против "Руха" (1:1).
- Денис, подведи итоги игры...
- Тяжелый боевой матч для обеих команд, много борьбы. В целом равная игра, поэтому, думаю, ничья - закономерный результат.
- Дебют матча получился нелегким для нашей команды. Ожидали ли такого прессинга от соперника?
- В принципе да. Соперник хорошо подготовлен физически, атлетичная команда. Мы знали, что они будут бежать вперед и прессинговать. Поэтому готовились именно к такой игре.
- Гол в раздевалку помог психологически?
- Да, ушли на перерыв в хорошем настроении. На второй тайм тоже вышли серьезно настроенными, но одна ошибка все испортила. Разберем ошибки и будем готовиться к следующим матчам.
- "Кривбасс" сегодня набрал одно очко или потерял два?
- Повторюсь, в целом все закономерно. Ведь было много борьбы, никто не хотел уступать, - сказал Кузык.
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