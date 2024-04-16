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"Травма произошла в безобидном моменте". Пихаленок рассказал о сроках своего восстановления
Хавбек "Днепра-1" травмировался в матче с "Зарей"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал о своей травме, полученной в матче 23-го тура УПЛ против "Зари" (2:2).
— В минувшем туре, в игре с "Зарей", тебя заменили уже седьмой минуте встречи. Какую травму ты получил и каково твое самочувствие сейчас?
— У меня надрыв передней мышцы бедра. Думаю, что мое восстановление займет около трех недель.
— Травма была получена в календарном матче?
— Нет. Еще раньше у меня был спазм, потом боль прошла, но, не до конца. По всей видимости, нужно было сразу сделать обследование. Все мы поторопились и, увы, травма дала о себе знать. Причем, травма случилась в совершенно безобидном моменте. Мне сделали МРТ и увидели надрыв.
— Обидно, что в решающих матчах чемпионата команда обходится без тебя?
— Конечно, обидно. Полагаю, что я набрал оптимальные кондиции сейчас. И с "Колосом" сыграл на хорошем уровне, и в тренировочном процессе многое удавалось. Теперь необходимо полностью восстановиться и убрать боль, а потом снова набрать хорошую физическую форму.
— Матч с "Металлистом 1925" "Днепр-1" начал уверенно, Гуцуляк забил гол, а затем вам не удалось развить успех. Почему?
— Считаю, что мы хорошо провели весь поединок. Возможно, к 65-й минуте игры чуть подсели. Иногда отдавали инициативу харьковчанам. У хозяев был один шанс в первом тайме и два стандарта в тайме втором. У нас же были моменты, которые называют голевыми. Конечно, нужно нам было бы забить второй гол и все уже дальше было бы поспокойней. А так, при счете 1:0, у противника всегда может быть возможность счет сравнять. Во втором тайме один раз нас спас Женя Волынец.
— По ходу этой встречи защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков дважды пробивал по вашим воротам после розыгрыша стандартных положений и два раза попадал в перекладину. Он и счет сравнял. С ним можно было сыграть повнимательней у своих ворот?
— Мы разбирали игру соперников. Здесь хочу отметить хорошие передачи, которые находили Имерекова. Максим классно пробивал головой, а это всегда опасно.
— Cледишь, куда тебя постоянно сватают: то в "Жирону", то в другой европейский клуб?
— Не особо читаю такие новости. Да и отношусь к таким публикациям осторожно. У меня контракт с "Днепром-1". Понятно, что летом откроется трансферное окно и новостей будет много. Для меня, сейчас, главное, восстановиться после травмы, - рассказал Пихаленок.
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