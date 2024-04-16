Талант Динамо интересен клубам АПЛ и Ла Лиги - Журналист

Журналист Михаил Спиваковский рассказал об интересе европейских клубов к нападающему "Динамо" Матвею Пономаренко.

"Еще один игрок "Динамо", к которому есть интерес - это форвард Матвей Пономаренко. Но это не означает, что по нему уже есть факсы. Речь идет о "Севилье", "Вулверхэмптоне" и "Брентфорде".

Насколько я знаю, Суркис сейчас вообще не собирается расставаться с Пономаренко. Как мне кажется, стратегия такая, что Супряга будет уходить, Ванат пока первый игрок. А Пономаренко - будущее "Динамо", - отметил Спиваковский.