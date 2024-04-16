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Талант Динамо интересен клубам АПЛ и Ла Лиги - Журналист
Форвард попал в сферу европейских клубов
Фото: ФК Динамо Київ
Журналист Михаил Спиваковский рассказал об интересе европейских клубов к нападающему "Динамо" Матвею Пономаренко.
"Еще один игрок "Динамо", к которому есть интерес - это форвард Матвей Пономаренко. Но это не означает, что по нему уже есть факсы. Речь идет о "Севилье", "Вулверхэмптоне" и "Брентфорде".
Насколько я знаю, Суркис сейчас вообще не собирается расставаться с Пономаренко. Как мне кажется, стратегия такая, что Супряга будет уходить, Ванат пока первый игрок. А Пономаренко - будущее "Динамо", - отметил Спиваковский.
Отметим, что Пономаренко является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19. На его счету 19 голов в 23 матчах .За первую команду киевлян 18-летний форвард провел 4 игры, без результативных действий.
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