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Без Шахтера. Названы кандидаты на звание лучших тренера и игрока 24-го тура

Премьер-лига

Болельщики уже могут голосовать

Без Шахтера. Названы кандидаты на звание лучших тренера и игрока 24-го тура

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 24-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют форвард "Зари" Игорь Горбач, полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков и хавбек "ЛНЗ" Геннадий Пасич.

Номинантами среди тренеров стали Юрий Коваль ("Заря"), Александр Шовковский ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Металлист 1925") и Виталий Пономарев ("Рух").

Голосование продлится до 11:00 17 апреля.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.

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Александр Шовковский Заря (Луганск) Юрий Коваль Виктор Скрипник Динамо (Киев) Максим Имереков Рух (Львов) Геннадий Пасич Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы) Игорь Горбач Владимир Бражко Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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