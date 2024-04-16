Без Шахтера. Названы кандидаты на звание лучших тренера и игрока 24-го тура

Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 24-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют форвард "Зари" Игорь Горбач, полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков и хавбек "ЛНЗ" Геннадий Пасич.

Номинантами среди тренеров стали Юрий Коваль ("Заря"), Александр Шовковский ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Металлист 1925") и Виталий Пономарев ("Рух").

Голосование продлится до 11:00 17 апреля.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.

