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Без Шахтера. Названы кандидаты на звание лучших тренера и игрока 24-го тура
Болельщики уже могут голосовать
Фото: ФК Металіст 1925
Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 24-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют форвард "Зари" Игорь Горбач, полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков и хавбек "ЛНЗ" Геннадий Пасич.
Номинантами среди тренеров стали Юрий Коваль ("Заря"), Александр Шовковский ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Металлист 1925") и Виталий Пономарев ("Рух").
Голосование продлится до 11:00 17 апреля.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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