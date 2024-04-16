Факторы Бражка и Судакова, триумф обороны над атакой. Символическая сборная 24-го тура УПЛ

Украинские команды успешно сыграли свои матчи и официально закрыли очередной тур чемпионата Украины. 24-й тур родной УПЛ был слишком скромным в плане забитых мячей и стал одним из наименее результативных в истории нашего футбола. Ни один из коллективов не сумел провести больше одного взятия ворот. В общем, команды на всех подарили болельщикам лишь 11 голов.

Если говорить о лидерах, то из ТОП-5 свой статус подтвердили только наши гранды: киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Из сенсаций можно отметить вырванную в компенсированное время ничью "Металлиста 1925" в матче с "Днепром-1".

В общем, можно констатировать, что оборона в этом туре взяла верх над атакой.

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 24-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Учитывая, низкую результативность и достаточно пресный футбол, в этом туре мы не имели возможности наблюдать за невероятными выступлениями первых номеров своих команд. Неплохо отстоял Даниил Варакута из "Черноморца", но пропустил уже на самом старте матча с "Зарей". Сохранил своими ворота "сухими" в победном поединке Георгий Бущан ("Динамо"), однако там большая заслуга в этом именно защитников столичного коллектива.

Поэтому выберем в эту символическую сборную именно голкипера "горняков". Ризнык, хоть и не тянул мертвые мячи, но нивелировал всю угрозу от игроков "Ворсклы" во время штурма полтавчан после удаления Зубкова. По сути эта десятиминутка и стала переломным моментом матча.

Левый защитник: Константин Вивчаренко ("Динамо")

Фулбек столичного клуба выдал солидный матч против "Александрии" Руслана Ротаня. Константин удачно подключался к атакам своей команды и часто обострял разрезающими передачами. К тому же Вивчаренко надежно показал себя при обороне собственных ворот, когда динамовцы были вынуждены действовать в меньшинстве после удаления Волошина.

Центральный защитник: Максим Дячук ("Динамо")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер Вивчаренко по защите - Дячук. Молодой центрбек намного надежнее выглядел за своего более опытного коллегу по центру обороны Дениса Попова. А в одном из эпизодов Максим классно запустил по флангу Волошина, но эта атака чудом не привела к взятию ворот.

Центральный защитник: Максим Имереков ("Металлист 1925")

Уже ветеран УПЛ руководил действиями своих партнеров в вязком матче против "Днепра-1". Харьковчане первыми пропустили в той встрече, однако вины Имерекова в этом голе нет. Полузащитники "желто-синих" проспали подключение Сарапия из глубины, а позже Гуцуляк продемонстрировал высокий уровень индивидуального мастерства. Максим не выключался из игры до самого финального свистка и подбадривал других футболистов, что и вылилось в забитый мяч на 90+3 минуте. Взятие ворот оформил как раз сам Имереков.

Правый защитник: Богдан Бутко ("Заря")

Фулбек луганской команды оформил голевую передачу на победный мяч в матче против одесского "Черноморца". Из-за небольшого количества работы у собственных ворот Бутко часто подключался к атакам своей команды. При этом Богдан успевал подчищать сзади и помогать своим партнерам свести на нет ту немногочисленную угрозу, которая поступала от подопечных Романа Григорчука.

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

Здесь выбор был достаточно сложным. Хотя и по игре в целом больше пользы команде Александра Шовковского приносил Николай Шапаренко, однако в ключевых эпизодах разницу делал именно Бражко. В первом тайме Владимир спас "бело-синих" от гола с углового, а во второй половине встречи молодой хавбек доборолся до конца в единоборстве с игроком "Александрии" и в конце концов довел атаку до ее логического завершения. Этот мяч Бражка и стал победным.

Центральный полузащитник: Александр Яцык ("Заря")

Еще один представитель киевского "Динамо" в сборной 24-го тура. Только на этот раз арендованный "Зарей". Александр больше действовал в центре в поединке против "Черноморца", но и часто смещался на правый фланг. По сути Яцык был самым активным в составе команды Юрия Коваля и замучил своими врываниями оборону "моряков". 21-летний хавбек сам создал несколько убийственных моментов, которые в свою очередь растранжирил юный Горбач.

Центральный полузащитник: Артем Козак ("Полесье")

Следующим идет лидер центра поля житомирских "волков". "Полесье" понемногу выходит из кризиса и добыло уже свою вторую победу подряд. Не в последнюю очередь это заслуга Козака. В победном матче с ковалевским "Колосом" он отыграл все 90 минут и был заменен только в компенсированное к поединку время. В общем, Артем удачно действовал между линиями и связывал игру своих партнеров.

Атакующий полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Георгий - уже постоянный гость наших символических сборных. Хотя и в матче против полтавской "Ворсклы" 10-й номер "горняков" не сумел отличиться результативным действиями, однако в очередной раз был самым активным на поле в составе обеих команд. Судаков вел за собой, шел в дриблинг и постоянно обострял у ворот соперника. Остановить хавбека сумела только судорога в конце той встречи.

Форвард: Алексей Гуцуляк ("Днепр-1")

В отсутствие Александра Филиппова место в центре нападения занял Гуцуляк. Номинальный вингер не стушевался и действовал как на родной позиции. Мяч днепрян в ворота харьковского "Металлиста 1925" - это чистый индивидуальный перформанс в исполнении Алексея. Гуцуляк мастерски на замахе отправил за кофе двух защитников и перебросил голкипера. Этот гол стал уже 8-м для 26-летнего атакующего игрока в текущей кампании украинского первенства.

Форвард: Даниил Сикан ("Шахтер")

На эту позицию также претендовал юный нападающий "Зари" Игорь Горбач. Однако, 19-летний форвард луганской команды, хоть и забил победный мяч, однако упустил еще целую кучу моментов для оформления хет-трика, а то и покера. Поэтому выбираем именно представителя донецкого "Шахтера". Сикан не имел много шансов в поединке против "Ворсклы" и умело воспользовался эпизодом на старте встречи, что успокоило игру.

Главный тренер: Сергей Шищенко ("Полесье")

Кажется, что житомиряне наконец-то сумели преодолеть ту ментальную яму, в которую они попали на старте весенней части. Сергей Шищенко помог вернуть своим подопечным веру в собственные силы, что вылилось в две победы подряд.

Запасные: Даниил Варакута ("Черноморец"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Борис Крушинский ("Полесье"), Иван Калюжный ("Александрия"), Алексей Хобленко (ЛНЗ), Геннадий Пасич (ЛНЗ), Игорь Горбач ("Заря").