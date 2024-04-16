Минимализм, или Когда природа отдыхает. Акценты зрителя на играх 24-го тура УПЛ

И все-таки это было совпадение, не более. После двух подряд насыщенных и, не побоюсь этого слова, зрелищных туров перетрудившаяся на нашей скудной ниве футбольная природа решила отдохнуть. 11 голов в 8 матчах, когда забить второй оказалось не под силу никому - это от души. Худший по результативности тур.

И, увы, скорее типичный для нынешней весны в целом по качеству игры. Команды словно бы испугались уже взятого было после паузы бодрого темпа. “Не слишком ли быстро мы бежим?” - подумали полицейские. И явили нам до боли привычную унылую картину. И да, не обольщайтесь, проблема была таки вовсе не в отсутствии зрителей.

Ворскла - Шахтер 0:1

Александрия - Динамо 0:1

Рух - Кривбасс 1:1

Металлист 1925 - Днепр-1 1:1

Полесье - Колос 1:0

Заря - Черноморец 1:0

ЛНЗ - Верес 1:0

Оболонь - Минай 1:1

Зрелищность. Свой зрительский зачет поставил бы лишь в двух случаях. По-настоящему не скучно смотрелись матчи “Заря” - “Черноморец” (правда, за счет только одного из соперников) и “Оболонь” - “Минай” - по одиннадцать голевых моментов.

В тусклой череде прочих игр тура однозначно худшей назову встречу в Полтаве. Кроме гола здесь был еще разве шанс у Зубкова, благополучно разминувшегося с мячом еще до перерыва. А после удаления футбол уехал и просил его не будить. Если это была генеральная репетиция финала Кубка, то мне уже стыдно за финал.

Интрига. Ну, тянуть до последнего - этого у нас не отнять.

Лишь дважды все по сути решалось еще в первом тайме. После гола Горбача на 12-й минуте можно было уходить с поля “Заре” и “Черноморцу”: у гостей в этом, с позволения сказать, поединке был только полумомент Штогрина. Аналогичный случай был в Полтаве, где Сикану для момента икс понадобилось на десять минут больше.

“Динамо” решило свою задачу на 64-й минуте. Причем, гол Бражко в меньшинстве стал единственным стоящим эпизодом второго тайма - футбола и здесь больше не было.

А дальше - фестиваль интриги. На 88-й минуте Ледвий спас “Рух” от поражения после удара Сосы, а перекладина ворот сохранила победный счет для ЛНЗ после “выстрела” Дахновского. Минутой позже промах Дубко не позволил вырвать победу в Минае “Оболони”.

В компенсированное время судьба матча решалась дважды. Перед самым финальным свистком Имереков добыл очко для “Металлиста 1925”, а Кудрик не позволил сделать это для “Колоса” Лучкевичу. Словом, тут мы привычно в грязь лицом не ударили.

Логика. Идеально закономерными назвал бы три исхода. Ничьи “Руха” с “Кривбассом” и “Металлиста 1925” с “Днепром-1”, а также минимальную победу ЛНЗ над “Вересом”. “Заря” и “Динамо” могли бы выиграть и крупнее.

В Житомире, считаю, нам светила ничейка. Как, впрочем, и в Полтаве - причем, нулевая. А вот “Оболонь”, на мой взгляд, “наиграла” на второй победный мяч.

Судейство. Коллега Юстас в который раз остался без работы - не выявлено ни одного случая возможной ошибки арбитров, которая сказалась бы на результате. Еще одна примета этой весны: небывалый дефицит судейских скандалов. Настолько непривычный, что их уже ищут на ровном месте, как черную кошку в темной комнате.

Поэтому, когда услышал от кого-то из комментаторов затасканное: мол, в этом туре было много спорных решений, ей-богу, прозрел! Ну не принимать же во внимание пассажи коуча “Оболони” с набившим оскомину “футболнебалетом”. Или грубить нельзя только в балете? Сюда же и адвокатуру Зубкова - дескать, он не хотел.

Как дети, честное слово…

Везение. Пожалуй, самым удачливым в этот раз сочту “Полесье”. На 58-й минуте, при 0:0, перекладина его ворот приняла на себя удар Ильина. А на 83-й - на то похоже, что победный гол Танковского мог бы и не состояться, не случись по дороге рикошета от Милько.

Дважды при не открытом счете везло “Оболони”: перекладина рикошетом от Черненко на 16-й минуте и стойка от Поддубного на 41-й.

До поры фартило “Днепру-1”. На 55-й, при 1:0 в его пользу, Волынец переправил мяч в перекладину. В неё же, под занавесочку, попал было и Имереков, но тут Фортуна дала харьковчанам второй блестящий шанс: мяч отскочил к нему же - аккурат под голешник.

Говоря же о перекладине от Дахновского в концовке матча в Черкассах, не забудем, что она стала лишь ответной. На 29-й минуте с таким же успехом завершился удар Пасича по воротам “Вереса”. Так что здесь у них с ЛНЗ получился расход.

Вы правы, это был какой-то тур перекладин.

Личности. Откуда в столь скупом туре взяться ярким фигурам? И все же попытаюсь.

Больше всего запомнился Яцык из “Зари” - шесть участий в ключевых эпизодах. Вторым назову его одноклубника Антюха. В тройку включил бы Юрченко из “Металлиста 1925”. Отмечу также Шапаренко (“Динамо”) и Горбача (“Заря”).

Из вратарей больше запомнился Кемкин (“Минай”) с четырьмя зачетными сэйвами. На остальном безрыбье - возможно, еще одессит Варакута.

Какой тур - такие и личности. В смысле, ничего более выдающегося не нашел.

Симпатии. На общем бледном фоне ну очень сильно выделялась “Заря”. Но я не спешил бы слагать ей оды: если помните ровно таким же страшным чертом “Черноморец” намалевал в первом туре нового года “Оболонь”. И где?

Хотя именно в этом туре я бы все-таки выделил “пивоваров”, наряду с “Динамо” (но последних - только до забитого мяча).

Главное разочарование тура - “Ворскла”, которая, даже отыграв более получаса в большинстве, так и не сподобилась хотя бы на один голевой момент. Вслед за ней идет уже упоминавшийся “Черноморец”. Откровенно слабо отыграли в атаке для зрителя “Александрия”, “Верес” и “Шахтер”. Вы не ослышались.

Таблица. “Кривбасс” ожидаемо вынужден был уступить вторую строчку “Динамо”. Но “Днепр-1” не сумел этим воспользоваться, чтобы подобраться ближе к тройке. В то же время “Полесье” почти догнало “Рух” в борьбе, надо думать, за последнюю путевку в Европу.

Пожалуй, именно теперь можно говорить об окончательно сформировавшейся первой шестерке команд, оспаривающих “теплые” места. Следующие шесть сменяют друг друга только в середине таблицы.

Внизу отмечаем дружные шажочки всех, кроме “Вереса”, к которому они подтянулись. И что-либо предсказывать тут сейчас не представляется возможным.

Анонсы. Эпицентр интриги действительно сместился к нижнему полюсу. Поэтому самая значимая вывеска 25-го тура: “Металлист 1925” - “Оболонь”. Оба готовы грызть газон дальше.

Честно говоря, не вижу ничего привлекательного в афише: “Динамо” - “Полесье”. Буду приятно удивлен, если команда Шищенко создаст проблемы команде Шовковского.

Из прочего вызывают любопытство домашние поединки аутсайдеров против борцов за Европу: “Верес” - “Днепр-1” и “Минай” - “Рух”.

Чем выше заберешься, тем больнее падать. Предыдущие два тура были слишком хороши для УПЛ этой весной. Зато в минувшем она шмякнулась оземь так, что теперь время собирать кости. Что дальше, Шева, что дальше? Почему Шева? Да так, просто созвучно с одной цитатой из старого фильма…

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