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Вивчаренко: С детства за Динамо? Я следил за УПЛ, но не могу сказать, что болел за кого-то
Не с детства за Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "
- Опиши свои эмоции, когда выходил на поле впервые в футболке "Динамо"?
- Это был матч с "Фенербахче". Я вышел на замену, это были очень важные 15 минут. Нам нужна была только победа, и я выходил на поле с мыслями, что нужно все сделать для этого. Конечно, было волнение, поскольку играли на большом заполненном стадионе, и эмоции после этого поединка не утихали еще дня два.
- Что Александр Шовковский принес в коллектив, возглавив команду?
- Наверное, уверенность и свободу действий.
- Болел ли за "Динамо" с детства?
- Я следил за чемпионатом Украины, но не могу сказать, что болел за кого-то.
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