Вивчаренко: С детства за Динамо? Я следил за УПЛ, но не могу сказать, что болел за кого-то

Защитник " Динамо " Константин Вивчаренко вспомнил о своем дебюте за первую команду киевлян.

- Опиши свои эмоции, когда выходил на поле впервые в футболке "Динамо"?

- Это был матч с "Фенербахче". Я вышел на замену, это были очень важные 15 минут. Нам нужна была только победа, и я выходил на поле с мыслями, что нужно все сделать для этого. Конечно, было волнение, поскольку играли на большом заполненном стадионе, и эмоции после этого поединка не утихали еще дня два.

- Что Александр Шовковский принес в коллектив, возглавив команду?

- Наверное, уверенность и свободу действий.

- Болел ли за "Динамо" с детства?

- Я следил за чемпионатом Украины, но не могу сказать, что болел за кого-то.