Основной форвард Вереса из-за травмы пропустит матч с Днепром-1

Форвард " Вереса " Марко Мрвалевич получил травму в матче 24-го тура УПЛ с ЛНЗ (0:1).

Как сообщает Sport.ua, у нападающего диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого не сможет помочь своей команде в матче 25-го тура с "Днепром-1", который состоится 21 апреля.

В текущем сезоне Мрвалевич провел за "Верес" 6 матчей, в которых забил 3 гола.