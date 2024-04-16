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Основной форвард Вереса из-за травмы пропустит матч с Днепром-1
У Марко Мрвалевича повреждение задней поверхности бедра
nkveres.com
Форвард "
Как сообщает Sport.ua, у нападающего диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого не сможет помочь своей команде в матче 25-го тура с "Днепром-1", который состоится 21 апреля.
В текущем сезоне Мрвалевич провел за "Верес" 6 матчей, в которых забил 3 гола.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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