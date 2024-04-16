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Судаков: Мудрик обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть Золотой мяч

Премьер-лига
Обновлено

Парни дружат еще со времен, когда Михаил играл в Шахтере

Судаков: Мудрик обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть Золотой мяч

фото из свободных источников

Новина українською

Хавбек "горняков" Георгий Судаков высказался о вингере "Челси" Михаиле Мудрике, с которым он дружит еще со времен "Шахтера".

"Михаил – невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы в итоге выиграть "Золотой мяч", – сказал Судаков.

Напомним, что Мудрик и Судаков вместе выступали за "Шахтер" до января 2023 года, когда Михаил перешел в "Челси" за 70+30 миллионов евро.

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Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
16.04.2024 в 22:14
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
16.04.2024 в 22:14
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.04.2024 в 22:05
Може виграти у лотерею...
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.04.2024 в 22:03
Хіба що "золотий калач"...В легкій атлетиці м'ячі не роздають...
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