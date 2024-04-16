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Судаков: Мудрик обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть Золотой мяч
Парни дружат еще со времен, когда Михаил играл в Шахтере
фото из свободных источников
Хавбек "
"Михаил – невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы в итоге выиграть "Золотой мяч", – сказал Судаков.
Напомним, что Мудрик и Судаков вместе выступали за "Шахтер" до января 2023 года, когда Михаил перешел в "Челси" за 70+30 миллионов евро.
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Источник:Caught Offside
Опубликовал: Михаил Черныш
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