Судаков: Мудрик обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть Золотой мяч

Хавбек " горняков " Георгий Судаков высказался о вингере "Челси" Михаиле Мудрике, с которым он дружит еще со времен "Шахтера".

"Михаил – невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы в итоге выиграть "Золотой мяч", – сказал Судаков.

Напомним, что Мудрик и Судаков вместе выступали за "Шахтер" до января 2023 года, когда Михаил перешел в "Челси" за 70+30 миллионов евро.