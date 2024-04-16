Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Завтра, в среду команды Руслана Ротаня и Валерия Иващенко проведут перенесенный матч 15-го тура родной УПЛ. Поединок состоится на домашней арене "горожан" - КСК "Ника".

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Оба коллектива в последних трех турах украинского первенства добыли лишь по одному очку. Сейчас "Александрию" и "Оболонь" в турнирной таблице отделяет пять зачетных баллов.

"Горожанам" и "пивоварам" нужно исправлять ситуацию, поэтому поединок обещает быть напряженным и интересным для нейтрального зрителя.

Перенесенный матч 15-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Александрия" - "Оболонь" состоится в среду, 17-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).