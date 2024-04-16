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Тоттенхэм серьезно заинтересовался Судаковым, - источник
Шпоры ищут креативного хавбека на лето
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Лондонский "
Как сообщает журналист Caught Offside Бен Джейкобс, внимание "шпор" привлекают два игрока - Георгий Судаков из "Шахтера" и Конор Галлахер из "Челси".
Также отмечается, что интерес к украинцу достаточно серьезный - скаутинг, проведенный "шпорами", показал, что тот хорошо впишется в систему игры Энджа Постекоглу.
Также интерес к Судакову проявляют "Интер" и "Ювентус", однако итальянские клубы вряд-ли потянут трансфер игрока из-за финансовых запросов "Шахтера".
Напомним, что в текущем сезоне Судаков в 27 матчах этого сезона забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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