Тоттенхэм серьезно заинтересовался Судаковым, - источник

Лондонский " Тоттенхэм " ищет полузащитника на это лето.

Как сообщает журналист Caught Offside Бен Джейкобс, внимание "шпор" привлекают два игрока - Георгий Судаков из "Шахтера" и Конор Галлахер из "Челси".

Также отмечается, что интерес к украинцу достаточно серьезный - скаутинг, проведенный "шпорами", показал, что тот хорошо впишется в систему игры Энджа Постекоглу.

Также интерес к Судакову проявляют "Интер" и "Ювентус", однако итальянские клубы вряд-ли потянут трансфер игрока из-за финансовых запросов "Шахтера".

Напомним, что в текущем сезоне Судаков в 27 матчах этого сезона забил 5 голов и отдал 1 ассист.