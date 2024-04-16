  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тоттенхэм серьезно заинтересовался Судаковым, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм серьезно заинтересовался Судаковым, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Шпоры ищут креативного хавбека на лето

Тоттенхэм серьезно заинтересовался Судаковым, - источник

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" ищет полузащитника на это лето.

Как сообщает журналист Caught Offside Бен Джейкобс, внимание "шпор" привлекают два игрока - Георгий Судаков из "Шахтера" и Конор Галлахер из "Челси".

Также отмечается, что интерес к украинцу достаточно серьезный - скаутинг, проведенный "шпорами", показал, что тот хорошо впишется в систему игры Энджа Постекоглу.

Также интерес к Судакову проявляют "Интер" и "Ювентус", однако итальянские клубы вряд-ли потянут трансфер игрока из-за финансовых запросов "Шахтера".

Напомним, что в текущем сезоне Судаков в 27 матчах этого сезона забил 5 голов и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Основной форвард Вереса из-за травмы пропустит матч с Днепром-1
yellow-arrow
Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Григорчук: Когда команда на 10-м месте в таблице, не играет в еврокубках - Одессе это не нужно
Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости