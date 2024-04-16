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Колос может уволить Вишняка после матча с Ворсклой
Кредит доверия от руководства истекает
scdnipro1
Руководство "
По данным источника, руководство клуба не так давно выдало тренеру еще один "кредит доверия", но он уже иссякает.
Не так давно руководство "Колоса" провело встречу с тренером, на которой Вишняку дали два матча на то, чтобы исправить ситуацию. При этом, один из этих поединков (с "Полесьем", 0:1) команда уже проиграла. Впереди еще матч с "Ворсклой", после которого могут наступить последствия.
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Также сообщается, что в случае увольнения Вишняка у руководства есть два варианта: договориться с зарубежным наставником или дать шанс тренеру команды U-19 Александру Поздееву.
Напомним, что в 4 весенних матчах команда взяла только 4 очка. На данный момент "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков после 23 матчей.
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