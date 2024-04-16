Колос может уволить Вишняка после матча с Ворсклой

Руководство " Колоса " действительно рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Ярослава Вишянка. Информацию, которая в последнее время активно муссировалась в СМИ, подтвердил и журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По данным источника, руководство клуба не так давно выдало тренеру еще один "кредит доверия", но он уже иссякает.

Не так давно руководство "Колоса" провело встречу с тренером, на которой Вишняку дали два матча на то, чтобы исправить ситуацию. При этом, один из этих поединков (с "Полесьем", 0:1) команда уже проиграла. Впереди еще матч с "Ворсклой", после которого могут наступить последствия.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также сообщается, что в случае увольнения Вишняка у руководства есть два варианта: договориться с зарубежным наставником или дать шанс тренеру команды U-19 Александру Поздееву.

Напомним, что в 4 весенних матчах команда взяла только 4 очка. На данный момент "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков после 23 матчей.