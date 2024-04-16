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Пушич привлек к тренировкам с первой командой Шахтера вингера из U-16

Премьер-лига

Артем Зубрий с начала недели работает с первой командой

Пушич привлек к тренировкам с первой командой Шахтера вингера из U-16

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич привлек к тренировкам с первой командой 16-летнего вингера Артема Зубрия.

Воспитанник академии клуба играет за команду U-16 и в минувшие выходные забил гол в победном матче "Шахтера" U16 с "Динамо" U16.

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Напомним, что в своем следующем матче "Шахтер" 18 апреля сыграет против "Зари" в рамках перенесенного матча 10-го тура УПЛ.

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