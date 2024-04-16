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Пушич привлек к тренировкам с первой командой Шахтера вингера из U-16
Артем Зубрий с начала недели работает с первой командой
shakhtar.com
Главный тренер "
Воспитанник академии клуба играет за команду U-16 и в минувшие выходные забил гол в победном матче "Шахтера" U16 с "Динамо" U16.
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Напомним, что в своем следующем матче "Шахтер" 18 апреля сыграет против "Зари" в рамках перенесенного матча 10-го тура УПЛ.
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