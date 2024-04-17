Ворскла продлила контракт с талантливым полузащитником

"Ворскла" объявила о продлении сотрудничества с полузащитником Иваном Нестеренко.

20-летний хавбек пролонгировал соглашение еще на четыре года.

Нестеренко - воспитанник школы запорожского "Металлурга". К "Ворскле" он присоединился в феврале 2021 года. В текущем сезоне футболист отыграл 26 матчей за полтавчан во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Предыдущий контракт Нестеренко с "зелено-белыми" заканчивался 30 июня 2025 года.