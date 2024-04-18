  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Дисквалификации у Зари - не наша проблема. У них больше 11 игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Дисквалификации у Зари - не наша проблема. У них больше 11 игроков

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер обыграл Зарю и через несколько дней команды сыграют снова

Пушич: Дисквалификации у Зари - не наша проблема. У них больше 11 игроков

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог перенесенного матча 10-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).

– Можно было не доводить до того, что "Шахтер" был вынужден в конце матча бежать забивать?

– Да, мы могли решить игру и не доводить до этого. Но мы не реализовали свои моменты, а соперник очень хорошо защищался и забил нам.

Но мне понравилась наша реакция – мы забили свои моменты и контролировали игру. Очень доволен этим матчем.

- Думали, что "Заря" сядет и будет отбиваться, а "Шахтер" забьет второй и третий гол?

– Нет. Логично, что команда идет в контратаки, когда защищается. Мы ожидали и готовились к этому, анализировали игру соперника.

– Довольны игрой Шведа? Кевин – уже свой организм в этом коллективе?

– Я доволен Шведом, он хорошо вошел в игру вместо Зубкова. Он хорошо сыграл и дважды был близок к тому, чтобы забить.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кевин уже адаптировался, но продолжает это делать и становится лучше с каждой игрой. Он еще молод и приехал в другую страну, другой чемпионат. Ему еще нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности, климату и другим факторам.

- 22 апреля снова матч с "Зарей". Упрощает ли подготовку, что не сыграют дисквалифицированные Герреро, Батагов и Жордан?

– Это не наша проблема. Мы должны фокусироваться на своей игре. В "Заре", конечно, больше 11 игроков. Все они играют на высоком уровне. Легких матчей не бывает, мы должны готовиться.

По теме
yellow-arrow
Тренер Зари Коваль: К сожалению, тренер не может повлиять на объективность судейства
yellow-arrow
Капитан Оболони из-за травмы рискует пропустить ближайший матч команды
yellow-arrow
Комитет арбитров считает правильными судейские решения в матчах Александрия - Динамо и Ворскла - Шахтер
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
18.04.2024 в 20:18
Дисквалификация игроков в этом случае это заслуга самих футболистов и судья здесь не при чём.Об этом есть кому судить.По игре было видно,что Шахтёр значительно сильней но не без погрешностей.Вот большую часть времени эти погрешности оттягивали решение вопроса кто победитель..А дисквалификация Шахтёр совершенно не интересует.Он выиграет при любом составе Зори.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
tolina-ystas (Краматорск)
18.04.2024 в 20:18
Дисквалификация игроков в этом случае это заслуга самих футболистов и судья здесь не при чём.Об этом есть кому судить.По игре было видно,что Шахтёр значительно сильней но не без погрешностей.Вот большую часть времени эти погрешности оттягивали решение вопроса кто победитель..А дисквалификация Шахтёр совершенно не интересует.Он выиграет при любом составе Зори.
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.04.2024 в 20:02
Та суддівська вакханалія у цьому матчі виконувала відразу два завдання - забезпечити фальшиву перемогу шахтарю в цьому матчі і водночас забезпечити дисквалфікацію всіх провідних гравців Зорі на наступний матч з тим ж "величним" клубом.
Ответить
0
2
aleks68
18.04.2024 в 20:27
смени пластинку убогий.к примеру ворскла перед матчем с динамо тоже осталась без трёх игроков из-за дисквалификации.фальшивка-это твоя помойка динамо
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости