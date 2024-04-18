Пушич: Дисквалификации у Зари - не наша проблема. У них больше 11 игроков

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог перенесенного матча 10-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1) .

– Можно было не доводить до того, что "Шахтер" был вынужден в конце матча бежать забивать?

– Да, мы могли решить игру и не доводить до этого. Но мы не реализовали свои моменты, а соперник очень хорошо защищался и забил нам.

Но мне понравилась наша реакция – мы забили свои моменты и контролировали игру. Очень доволен этим матчем.

- Думали, что "Заря" сядет и будет отбиваться, а "Шахтер" забьет второй и третий гол?

– Нет. Логично, что команда идет в контратаки, когда защищается. Мы ожидали и готовились к этому, анализировали игру соперника.

– Довольны игрой Шведа? Кевин – уже свой организм в этом коллективе?

– Я доволен Шведом, он хорошо вошел в игру вместо Зубкова. Он хорошо сыграл и дважды был близок к тому, чтобы забить.

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Кевин уже адаптировался, но продолжает это делать и становится лучше с каждой игрой. Он еще молод и приехал в другую страну, другой чемпионат. Ему еще нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности, климату и другим факторам.

- 22 апреля снова матч с "Зарей". Упрощает ли подготовку, что не сыграют дисквалифицированные Герреро, Батагов и Жордан?

– Это не наша проблема. Мы должны фокусироваться на своей игре. В "Заре", конечно, больше 11 игроков. Все они играют на высоком уровне. Легких матчей не бывает, мы должны готовиться.