Ризнык: В моменте с голом Кирюханцева мои шансы отбить удар составляли 50%

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над "Зарей" (3:1) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

— Как оценишь матч, который подарил много эмоций болельщикам?

— Соглашусь, мы провели очень эмоциональный поединок. Сейчас нашей команде вообще нельзя терять очки. Выигрывая со счетом 1:0, мы пропустили гол на 73-й минуте. Времени, чтобы вырвать победу, у нас было не так много. Но мы проявили характер и в конце матча забили еще дважды.

— С трибуны было заметно, что "Шахтера" играл лучше, когда обе команды были в равных составах. А вот после удаления Джордана луганчане стали играть намного острее и моменты у твоих ворот стали появляться регулярно. В чем причина?

— Так всегда бывает с командой, которой нечего терять. Наш соперник пытался исправить ситуацию всеми силами.

— Всем запомнились два момента у твоих ворот во втором тайме: гол Кирюханцева и удар с центра поля Герреро. Как прокомментируешь эти эпизоды?

— Сначала "Заря" использовала быструю контратаку, и Кирюханцев реализовал выход один на один со мной. Хотя, в этом эпизоде, я считаю, мои шансы отбить этот удар составляли 50 процентов. А потом Герреро перекидывал мяч мимо меня, увидев, что я вышел из ворот. Но я сразу заметил, что мяч летит выше ворот.

— Тебе понравилась "Заря"?

— Да, луганчане – боевая команда. У "Зари" хороший подбор исполнителей, это весьма сбалансированная команда.

— Выход на замену Траоре, в активе которого две голевые передачи, позволили вам добиться победы…

— Наши тренеры выпустили Лассину в помощь Сикану. Мы играли в два форварда, ведь было видно, что мы превосходили соперника, - сказал Ризнык.