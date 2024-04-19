Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: У украинского болельщика советская психология, нам нужно на шару
nkveres.com
Президент "
"Интересный момент мы заметили по итогам товарищеского матча с немецким "Эссеном". Чем дольше ты член клуба, тем большую цену за билет ты платишь. Ты с патриотизмом к клубу платишь эти деньги, потому что знаешь, что они пойдут на развитие клуба.
Насколько оно диссонирует с украинской, этой советской, большевистской, коммунистической психологией, когда все на шару.
И это главное зло нашего футбола. К сожалению, мы еще не вышли из этого. Нам нужно на шару, билет бесплатно, по знакомству. Мы не можем прийти и купить в кассе, даже если цена 200-300 гривен. Мы даже сделали, что жены футболистов покупают билеты", - сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
- В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине
- Трубин и Ливерпуль вылетают из ЛЕ, Шахтер одолевает Зарю, а Милевский возвращается в футбол. Главные новости за 18 апреля
- УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
Комментарии 3