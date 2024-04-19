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Президент Вереса: У украинского болельщика советская психология, нам нужно на шару

Премьер-лига
Обновлено
Президент Вереса: У украинского болельщика советская психология, нам нужно на шару

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказался относительно ментальности украинских болельщиков и сравнил их с европейским болельщиками.

"Интересный момент мы заметили по итогам товарищеского матча с немецким "Эссеном". Чем дольше ты член клуба, тем большую цену за билет ты платишь. Ты с патриотизмом к клубу платишь эти деньги, потому что знаешь, что они пойдут на развитие клуба.

Насколько оно диссонирует с украинской, этой советской, большевистской, коммунистической психологией, когда все на шару.

И это главное зло нашего футбола. К сожалению, мы еще не вышли из этого. Нам нужно на шару, билет бесплатно, по знакомству. Мы не можем прийти и купить в кассе, даже если цена 200-300 гривен. Мы даже сделали, что жены футболистов покупают билеты", - сказал Надеин.

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Источник:
Україна на часі
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
19.04.2024 в 18:19
Яб навіть на шару не дивився. А за АПЛ плочу кошти, бо контент якісний. Нічого особистого тіки бізнес.
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Комментарии 3
ВасяКулебяка (Козливка)
19.04.2024 в 18:19
Яб навіть на шару не дивився. А за АПЛ плочу кошти, бо контент якісний. Нічого особистого тіки бізнес.
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
19.04.2024 в 18:02
200 - 300 гривен, при пенсии в 3000 - копейки же! Не понимает человек "этих болельщиков". Да и было бы за что платить...
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
19.04.2024 в 17:54
Ідіот, бл...
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